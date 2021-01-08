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黃之鋒獄中被捕 腰纏鐵鍊 還押待審的譚得志也遭逮

香港特派員李春／香港8日電
遭港府羅織罪名關押入獄的黃之鋒，7日再遭鐵鏈纏身從獄中押送至警署問訊。(視頻截圖)
遭港府羅織罪名關押入獄的黃之鋒，7日再遭鐵鏈纏身從獄中押送至警署問訊。(視頻截圖)

香港警方以「顛覆國家政權」罪名，6日大舉拘捕53名民主派人士後，7日再以違反港區國安法的罪名，拘捕已在獄中服刑的黃之鋒、還押待審的譚得志二人。港府昨稱，拘捕行動是根據證據而作出，無懼任何海外政府的制裁威脅。

警方6日拘捕53名民主派人士，指其去年參與「民主派35+公民投票初選」，意圖「顛覆國家政權」。53人全部通宵被扣查，7日午後陸續有人獲得保釋，截至晚間10時，包括立法會前議員朱凱迪、陳志全等，已有逾20人獲保。

7日再有兩名參與初選民主派人士被拘捕，其中正在香港石壁監獄服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，7日在獄中被捕。黃之鋒此前被控煽惑他人明知而參與未經批准集結、組織未經批准集結兩項罪名，去年12月2日被判囚13個月半。

另一名被以違反港區國安法拘捕的，是在荔枝角收押所拘押中的民主派人士譚得志。譚得志涉及早前擺街站時喊「黑警死全家」、「光復香港時代革命」等口號，被控發表煽動文字等三案11罪，去年12月3日被國安法指定法官拒絕保釋還押至5月10日再審。

香港警方6日大規模拘捕53名民主派人士引發國際社會譁然。目前流亡海外的三名香港民主派人士羅冠聰、許智峯、張崑陽連袂發表聲明，呼籲各國政府立即採取實際行動制裁需為此事負責的港府官員，並暫緩與中國大陸落實任何經濟協議。

另據港媒報導，黃之鋒當天中午在荔枝角收押所現身，後被送上囚車，畫面中他被鎖上手銬及腰纏鐵鍊，手上拿著一袋物品。有分析指黃之鋒之前移送時頂多銬著手銬，懲教署7日加碼腰纏鐵鍊，除了想讓他無法再像之前對著攝影鏡頭高舉受銬雙手明志，更擔心懲教署已經把他視為甲級重犯。

香港 黃之鋒 港區國安法

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