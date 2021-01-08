53泛民被捕…戴耀廷保釋：香港進入寒冬

戴耀廷7日晚約11時45分離開馬鞍山警署。（Getty Images）

53名泛民人士涉違國安法「顛覆國家政權罪」，6日被通宵扣查，7日午後陸續有人獲得保釋，截至晚間10時，已有逾20人獲保。香港 法學學者戴耀廷7日晚也保釋外出，他說：「香港進入一個寒冬。」

香港01報導，戴耀廷於7日晚上11時45分，離開馬鞍山警署保釋外出。警署門外已有數十名記者及攝影 師守候。戴步出警署門外時表示：「香港進入一個寒冬，吹的風又猛又凍。相信好多香港人用自己方法逆風而行。」他未回應在場記者提問：「我不回答了」，語說畢即登上私家車離開。

立法會前議員黃碧雲、梁國雄、朱凱廸、沙田區議員岑子杰、荃灣區 議員岑敖暉等7日晚獲准保釋。黃碧雲及岑子杰被扣留39小時後，以3萬元現金保釋，須於2月上旬報到，他們亦被扣起護照片等旅遊證件，半年內不得離港。黃碧雲表示對涉嫌「顛覆國家政權」被捕感到震驚，並表示不認同指控，又認為警方理據薄弱及不合理。她指參與初選是民主派之間想協調民意，推選適合的人選參選立法會選舉，完法無法扭曲為「顛覆國家政權」。她對行政機關利用國安法打壓異見，對一國兩制是很大的嘲諷。

據報導，岑子杰批評自拘捕黎智英開始，當局做法荒謬，認為國安法將以自由見稱的地方，摧毀至不堪入目，拘捕傳媒、議員及參選人。

岑敖暉獲釋後表示，警方是次出動逾千人大搜捕，認為其目的是宣傳政權謊言，將反對派參選等同為顛覆國家政權。他表示對被捕感到荒謬，不明為何參加初選被指為顛覆政權，又稱於是非顛倒的今日，未來自己及港人需要自問於荒謬事情充斥下，繼續做一個正直及善良的人。

報導說，立法會前議員陳志全獲釋後表示，他們是一群參與民主派初選參選人及一群協助進行初選人士，遭警方以國安法顛覆國家政權罪拘捕，事件匪夷所思、荒謬絕倫。他稱國安法政府的控縱之下，可以用作打壓異見人士，已到了瘋狂階段。

油尖旺區議會區議員涂謹申獲釋後表示，現時感覺心情沉重及處境困難，他希望國家領導人想一想，為何不能於香港做回真正一國兩制，而要遠離文明價值，用莫須有的政治罪名，迫害和平爭取文明價值的人。涂謹申又表示眼見接近全部民主派人士被捕，相信令很多香港人心情不好過，部分人更希望離開香港，但希望上帝能保守香港。