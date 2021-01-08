53泛民被捕…龐培歐：考慮制裁 港府：無懼威脅

針對國際社會的批評，港府7日表示，無懼任何海外政府的制裁威脅，圖為香港特首林鄭月娥與官員。（中通社）

香港 警方6日大舉逮捕53名泛民主派人士，其中包括美國 籍律師關尚義（John Clancey），指他們涉嫌觸犯港區維護國家安全法的顛覆國家政權罪，此舉引發國際譴責。美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）表示，「應該立刻、無條件釋放」這53人。

中央社報導，在美國國會發生暴力騷亂後，龐培歐於深夜發表聲明說：「在香港遭受共產黨壓迫的同時，美國不會袖手旁觀。」

他說：「美國將會考慮對參與這次攻擊香港人民的任何及所有個人和實體，實施制裁和其他限制。」

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，此拘捕行動「是對香港權利和自由的極嚴重攻擊」，並說北京當局「蓄意誤導全世界有關其國安法的真正目的」。

拉布說，港區國安法 「被用來打壓異議及不同政治觀點」。

加拿大外交部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）要求釋放被捕人士，並稱該行動「嚴重打壓政治多元主義」，「進一步削弱一國兩制」。

據報導，法國也發布類似聲明，譴責香港的自由「持續惡化」。

歐洲聯盟則呼籲香港釋放這些被捕人士，並說，歐盟可能會對中國的鎮壓行徑施加進一步制裁。

歐盟執行委員會發言人史丹諾（Peter Stano）向媒體表示：「我們目前正在分析情勢，看我們能做出哪些反應。我們還能採取其他行動，譬如制裁。」＿

另據本報系聯合報報導，針對國際社會的批評，港府7日表示，無懼任何海外政府的制裁威脅，也會毫不猶豫譴責粗暴干預香港事務的外國或境外勢力。

據港府新聞網，港府發言人表示，海外政府官員與政客做出的是以偏概全與失實的言論。

港府發言人辯駁，「港區國安法」清楚列出所規定的四類危害國家安全的罪行和刑罰。法律亦體現無罪推定；一事不再審；以及犯罪嫌疑人及被告人等依法享有辯護權和其他訴訟權利。

港府發言人更說，這些特點使「港區國安法」與其他司法管轄區相類似的國家安全法律看齊，並指「甚或更佳」。更批評海外人士詆毀該法是雙重標準，「暴露對中華人民共和國和香港的偏見」。