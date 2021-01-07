我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

疑產後抑鬱 港34歲商界女強人羅力力抱半歲女墜亡

香港新聞組／香港7日電
羅力力貼出與幼女的合照。（取材自羅力力Instagram）
羅力力貼出與幼女的合照。（取材自羅力力Instagram）

一名女子6日下午4時許在何文田豪宅君頤峰，抱著一名嬰兒從高處墜下，雙雙身亡。據了解，墜樓女子當時全身赤裸，同告身亡的是女事主的5個月大女兒。翻查資料顯示，女死者為擁有美國籍的34歲、成都房地產公司金林置業董事長羅琳的獨生女羅力力。據悉，警方初步調查後，不排除女事主患有產後抑鬱。

香港01報導，女死者墜樓單位屬複式單位，羅力力洋名Lili，是成都房地產公司金林置業董事長羅琳的獨生女，她是知名創業家，於2013年在南韓獨資創立科技孵化中心Tribeluga。警方在現場找不到遺書，初步調查後不排除女事主患有產後抑鬱，但真正死因有待進一步調查。

據報導，羅力力在商界頗具名氣，常被邀請出席不同活動。她的社交網頁內有不少與名人的合照，包括前美國國務卿喜萊莉．柯林頓、英國歌手芮塔歐拉（Rita Ora）及前行政長官梁振英等。她曾在社交網站上載一張手抱嬰兒的照片，並寫上「Single Moms，let’s unite」，形容自己是單親母親，另一則在11月上載的帖文則寫上為女兒慶祝百日生日，即目前嬰兒約半歲大。

羅力力數年前接受傳媒訪問時曾表示自己在成都出世，4歲搬到香港生活，14歲到美國比華利山升學，近年方重返亞洲工作。她在訪問中以「創二代」來形容自己，表示早於13歲已立志投身商界，又指努力工作是因為希望以行動證明給別人看，自己不只是太子女。羅力力曾表示，其母是一名白手興家的商人，業務遍布中國，父親則六代均是中醫世家，但由於父母早年離異，故從小跟母親生活。

羅力力前年在香港曾兩度惹上官非，2019年8月，她涉向友人潑火鍋滾湯及擲玻璃杯，原被控一項傷人罪，其後改控一項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害罪和一項企圖導致他人身體受嚴重傷害罪。同月她亦涉騙走一名男子300多萬元，被控一項以欺騙手段取得財產罪，其後獲撤控。

美國 香港 房地產

上一則

英歐譴責中 美準國務卿：與港人站在一起

下一則

千警大搜捕 預示香港將全面打壓、連根拔起、制裁往還、移民潮興

延伸閱讀

華人踩空墜亡 房產經紀：閣樓建材輕薄 勿上去走動

華人踩空墜亡 房產經紀：閣樓建材輕薄 勿上去走動
華人新年願望：法國旅遊 成都吃火鍋

華人新年願望：法國旅遊 成都吃火鍋
華人新年願望：到法國旅遊 回成都吃火鍋

華人新年願望：到法國旅遊 回成都吃火鍋
羅蘭岡「馬路邊邊 」 提供正宗成都味

羅蘭岡「馬路邊邊 」 提供正宗成都味

熱門新聞

一隻猴子拽住一名女子的衣服並揪住她的頭髮撕咬。（視頻截圖）

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

2021-01-02 11:00
元配發現自己為女兒補課請來的女教師竟和丈夫有婚外情，特別錄下女教師和丈夫兩人同居視頻近百次向教育局舉報。（視頻截圖）

女師為學生補課 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

2021-01-03 11:30
圖為中國瀋陽皇姑區黃河街道北行社區檢測點，檢測人員準備核酸採樣。（新華社）

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

2021-01-04 11:07
中國民運人士王丹。路透

「中共病毒不會打倒我」 王丹自曝確診新冠肺炎

2021-01-02 20:49
相關案發現場照片。（取材自紫牛新聞）

出軌名單這麼長 江蘇男戴4綠帽 捅妻9刀致死

2020-12-31 12:00
的姐董玲。（取材自陝西都市快報）

人真好！打車多付10萬人民幣 多了全送的姐

2021-01-03 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕

黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普
喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選
NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效

NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效