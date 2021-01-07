香港保安局長：被捕53人圖以歹毒計畫癱瘓政府

港府保安局局長李家超6日出席立法會會議後會見傳媒，指遭警拘捕的53人「圖謀以歹毒計畫癱瘓特區政府」，港府不得不採取行動。（中新社）

香港 警方國安處6日清晨大動作逮捕53名泛民主派人士，香港保安局長李家超直接將這53人扣上「顛覆國家政權活躍分子」的大帽子，指其「圖謀以歹毒計畫癱瘓特區政府」，港府不得不採取行動。另外，中聯辦發言人說，相信廣大市民能夠看清戴耀廷等人的險惡居心和對香港社會的危害，堅決支持香港警方嚴正執法。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

李家超6日下午在會見媒體時，形容警方此次是拘捕「顛覆國家政權活躍分子」，相關者「圖謀以歹毒計畫癱瘓特區政府」，通過「攬炒十步曲」、「35+」，通過他們協定的初選，取得立法會過半席次後，「不顧一切，只一心否決特區政府『財政預算案』，令特首下台，特區政府停擺，令政府不能履行職能」。如果「歹毒」計畫得逞，將讓香港社會經濟遭受嚴重破壞，警方的行動是必要和必須的。

明報報導，警方動員國家安全處、刑事總部、總區重案組、機動部隊約1000人，自昨清晨起採取行動拘捕53人（45男8女），指他們涉干犯顛覆國家政權罪。香港警務處國家安全處高級警司李桂華稱行動是針對一個「35+」、「攬炒」、「癱瘓香港」的計畫，有6名被捕人的角色為組織和策畫，另外47人則是參與計畫。

據報導，被問是否議員「反對就是罪」，李桂華稱，「反對係啱嘅，一係反對、一係贊成、一係無意見，但如果整個概念，只要做一件事，就係將政府停擺、不能夠運作，呢樣就唔得」。他並以有人「揸車打劫」作比喻，指駕車無問題，但之後打劫就是犯法，強調要留意計畫的最終目標和意圖是什麼。

另據香港電台報導，中國 外交部發言人華春瑩 被問到香港警方國安處拘捕多名民主派人士，是否刻意懲罰挑戰北京政府的人，她以「純粹胡扯」回應。華春瑩表示，香港是法治社會，有關機關有權依法採取行動，維護香港安全和穩定。

對於身兼律師的美國公民關尚義亦被帶走，是否會擔心為中美關係帶來新的不確定性，華春瑩在外交部例行記者會上表示，目前中美問題或者不確定性的根源很清楚，希望美方一些人正確理性看待中國發展和兩國關係，停止炮製各種各樣理由，無端政治打壓和遏制中國。