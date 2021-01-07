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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

香港保安局長：被捕53人圖以歹毒計畫癱瘓政府

香港新聞組／香港7日電
港府保安局局長李家超6日出席立法會會議後會見傳媒，指遭警拘捕的53人「圖謀以歹毒計畫癱瘓特區政府」，港府不得不採取行動。（中新社）
港府保安局局長李家超6日出席立法會會議後會見傳媒，指遭警拘捕的53人「圖謀以歹毒計畫癱瘓特區政府」，港府不得不採取行動。（中新社）

香港警方國安處6日清晨大動作逮捕53名泛民主派人士，香港保安局長李家超直接將這53人扣上「顛覆國家政權活躍分子」的大帽子，指其「圖謀以歹毒計畫癱瘓特區政府」，港府不得不採取行動。另外，中聯辦發言人說，相信廣大市民能夠看清戴耀廷等人的險惡居心和對香港社會的危害，堅決支持香港警方嚴正執法。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

李家超6日下午在會見媒體時，形容警方此次是拘捕「顛覆國家政權活躍分子」，相關者「圖謀以歹毒計畫癱瘓特區政府」，通過「攬炒十步曲」、「35+」，通過他們協定的初選，取得立法會過半席次後，「不顧一切，只一心否決特區政府『財政預算案』，令特首下台，特區政府停擺，令政府不能履行職能」。如果「歹毒」計畫得逞，將讓香港社會經濟遭受嚴重破壞，警方的行動是必要和必須的。

明報報導，警方動員國家安全處、刑事總部、總區重案組、機動部隊約1000人，自昨清晨起採取行動拘捕53人（45男8女），指他們涉干犯顛覆國家政權罪。香港警務處國家安全處高級警司李桂華稱行動是針對一個「35+」、「攬炒」、「癱瘓香港」的計畫，有6名被捕人的角色為組織和策畫，另外47人則是參與計畫。

據報導，被問是否議員「反對就是罪」，李桂華稱，「反對係啱嘅，一係反對、一係贊成、一係無意見，但如果整個概念，只要做一件事，就係將政府停擺、不能夠運作，呢樣就唔得」。他並以有人「揸車打劫」作比喻，指駕車無問題，但之後打劫就是犯法，強調要留意計畫的最終目標和意圖是什麼。

另據香港電台報導，中國外交部發言人華春瑩被問到香港警方國安處拘捕多名民主派人士，是否刻意懲罰挑戰北京政府的人，她以「純粹胡扯」回應。華春瑩表示，香港是法治社會，有關機關有權依法採取行動，維護香港安全和穩定。

對於身兼律師的美國公民關尚義亦被帶走，是否會擔心為中美關係帶來新的不確定性，華春瑩在外交部例行記者會上表示，目前中美問題或者不確定性的根源很清楚，希望美方一些人正確理性看待中國發展和兩國關係，停止炮製各種各樣理由，無端政治打壓和遏制中國。

中國外交部發言人華春瑩被問到港警國安處拘捕多名民主派人士，是否刻意懲罰挑戰北京政...
中國外交部發言人華春瑩被問到港警國安處拘捕多名民主派人士，是否刻意懲罰挑戰北京政府的人，她以「純粹胡扯」回應。（中新社資料照片）

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