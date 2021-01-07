英歐譴責中 美準國務卿：與港人站在一起

中方打壓香港，美國候任國務卿布林肯表明拜登政府會跟港人站在同一陣線。（美聯社）

香港 警方6日上午以港區國安法為由，大肆拘捕超過50名泛民主派人士，指其涉嫌顛覆國家政權；美國 候任國務卿布林肯（Antony Blinken）隨即推文表示，「對泛民派示威者的大規模逮捕，是對那些為普世價值勇敢奮戰者的侵犯；拜登 政府將與香港人民站在一起，反對北京鎮壓民主。」這是布林肯接受提名以來，首度對香港議題表態，且是拜登政府在北京一連串對港行動以來，反應最快一次。

相較於川普政府大動作反擊北京在香港的所作所為，即將接任的拜登政府態度低調，拜登提名的白宮國安顧問蘇利文上月8日打破沉默推文，他是首位對此議題發言的下一任美國政府團隊成員，布林肯則是第二位。

蘇利文表示，嚴重關切香港泛民派運動者持續被捕或被監禁一事；美國將與盟友團結，反對中國對香港自由的侵犯，以及幫助受迫害者找到避風港。

•美議員：將重提香港避風港法案

明報報導，香港民主黨主席羅健熙6日表示，港府選擇全面對抗民意，用法律報復民主派參政者，他認為各個陣營均能自由舉行初選，做法並無不合適之處，港府「生安白造」他們危害「港區國安法」。羅批評港區國安法已成「萬能key」，指港府意圖製造白色恐怖。

據報導，此外，多國代表抗議搜捕行動，指中方打壓香港。獲美國候任總統拜登提名任國務卿的布林肯，表明拜登政府會跟港人站在同一陣線。共和黨眾議員匡希恆（John Curtis）稱會在新一屆國會立即重提「香港避風港法案」。

報導稱，英國外相拉布發表聲明，批評大搜捕行動是對「中英聯合聲明」所保障的香港權利和自由「嚴重的攻擊」，顯示香港和北京當局「故意就「港區國安法」之真正目的誤導世界」，利用該法打壓異見。他續稱英國不會背棄港人。

•歐盟：香港不再容許政治多元

另據香港01報導，歐盟6日發聲要求港府釋放被捕人士，並指事件反映香港不再容許政治多元。歐盟不排除對華施加制裁。

德國外長馬斯認為，中國進一步偏離對香港及國際社會的承諾，柏林政府敦促中國維持「基本法」法治的承諾。

前港督彭定康亦形容「顯然現在支持民主會被視為違法」。他呼籲「全世界自由民主國家必須繼續直言反對這種殘酷破壞自由社會的作法，以及新疆地區的種族滅絕行徑。」