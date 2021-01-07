千警大搜捕 預示香港將全面打壓、連根拔起、制裁往還、移民潮興

警方6日以涉嫌違反港版國安法為由，大動作搜捕53名泛民派人士，引起國際社會關切。圖為香港區議員岑敖暉（左二）6日被警員帶走。（路透）

香港 2021開年第一大動作，要算6日千警港九新界大搜捕了。這次搜捕規模大、範圍廣、影響遠，議論最熱的有四句後話：全面打壓、連根拔起、制裁往還、移民 潮興。

出動千名警察實施拘捕和搜查，在香港十分罕見，同一時間拘捕逾50人，至少是反送中後第一次。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

香港民主黨主席羅健熙認為，港府的拘捕行動是與民意對抗，香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽認為此次拘捕予人全面打壓印象，因為對西方民主國家來說，初選和否決財政預算案，都很正常，怎麼會危害國家安全呢？有人贊同說，如果初選和否決財政預算案都是「顛覆政權」，那香港未來就沒議會政治。

全面打壓的後話，是連根拔起，因為大拘捕包括了香港民主派中各派的活躍人物。

香港原來分建制和非建制兩大派，非建制方面，至少有溫和民主派、抗爭派、本土派。在民主派集體總辭立法會後，曾傳說當局有意培植「忠誠反對派」。香港多位時事評論員都認定，此次大搜捕不僅顯示香港的議會選舉路線已走到頭，未來再選舉可能連「忠誠反對派」都培養不出來。

第3種後話，是制裁與反制裁。有一種意見認為，香港現在就是北京 與美國的戰場，美國有制裁行動，北京就有反制裁行動，其中一種規律的反制裁就是在香港抓人。是以香港民主派中有人認同，最近川普接連制裁中國，所以香港就有了大拘捕行動。而建制派中說，相信西方一定又有制裁行動，但也相信北京也定好了反制裁行動。

還有一種後話叫移民潮起。香港中大政治與行政學系高級講師蔡子強說，此次對市民及國際社會都是很大震盪，令人感到在港區國安法下，人身安全受到威脅。

建制派中身任中國全國港澳研究會副會長的劉兆佳，認同此次事件不排除加劇移民潮，但他說，「中央知道如切實執行香港國安法，無可避免出現某些政治後果，但在中美鬥爭大形勢下，中央會不惜代價維護國家安全，即使有人要移民，或西方國家制裁香港或中國，中央亦不會看得太重要」。