因疫滯留內地無法交租 房署收樓 65歲的他「被迫成乞兒」

香港示意圖。圖／shutterstock

原本家住將軍澳景林邨的黃伯去年初回汕頭掃墓後，受疫情 影響被迫滯留當地。他直至上月初才返港，豈料其居住的單位已被房屋署以欠租為由收回。黃伯一度露宿街頭，惟近日天氣嚴寒，他只能「爆開」原本單位暫時棲身，「我65歲至被人趕出街，被迫成個乞兒咁！」。有立法會議員直言，疫情下情況特殊，黃伯的遭遇「冇陰功」，認為房署收樓兼清走家當的做法欠人性化，盼房署及社署介入協助黃伯。

大公報報導，現年65歲的黃伯，居於景林邨景榕樓27年、每月交650元租。他十多年前退休後靠積蓄過活，目前患有高血壓 及白內障，雙眼只有一至兩成視力。他過去一直沒有欠租，但因被迫欠租而失去居所後，近日只能在景林邨景榕樓其原本單位暫住。

黃伯說，去年1月初他往內地掃墓，拜祭雙親，之後受疫情影響，被迫滯留汕頭。他無依無靠，無法託人代為交租，以致去年三至五月共欠三個月租。直至12月初，黃伯在內地的侄兒協助他辦理「回港易」，他才能回港。

報導指出，當黃伯滿懷歡喜地回家，卻發現家門被鎖上。他聯絡房署職員查詢，才知道其住所於去年6月已被房署收回。黃伯稱，房署起初拒絕將屋內財物交還給他，叫黃伯自行報警求助。警方跟進後，房署才承諾會將物品歸還，但要黃伯先處理單位問題，否則沒有地方放置。黃伯強調：「我無辦法返香港，當時有一封信畀房署解釋。」

入不了屋，黃伯全部家當僅餘下身上一個大背囊和100元人民幣 。寒風之下，只能留在單位外只有兩呎乘兩呎空間的走廊「暫住」，有街坊同情他的苦況，送上牛奶、棉被、大褸。然而，十天過去，黃伯又肚痛腹瀉，忍無可忍，唯有漏夜自行爆門入屋去廁所，黃伯這才發現全屋家電及衣物已全部被清走。

據報導，黃伯稱，房署當初若翻查出入境紀錄，便知他滯留內地，不滿房署做法欠妥，而且至今仍未表態能否交還單位。黃伯說：「我會交返租，連埋利息都無所謂，我只係想要返間屋。」