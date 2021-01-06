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香港診所、院舍失守 護士發燒仍返工

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港新冠肺炎疫情持續緩和，昨日新增32宗確診個案，是一個半月以來低位，但診所及院舍接連失守，一名輪流在西醫江大元兩間診所上班的28歲女護士確診，有關診所需要停業14天，護士1日發燒，但翌日如常上班，傳染期內曾接觸的病人須接受檢測。另外，青衣救世軍長康社區展能服務暨宿舍的訓練員也染疫，暫有兩名院友被列為密切接觸者。

•增32宗確診 9源頭不明

文匯報報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情簡報會上表示，昨日香港新增32宗確診個案，當中1宗為輸入個案，31宗屬本地感染，9宗源頭不明。另有逾20宗初步確診。

•再多5人染英變種病毒

另據大公報報導，英國變種病毒患者在香港再增五人。患者分別由上月13日至本月2日期間抵港，當中首次有來自非英國地區的個案，香港累計15宗英國變種病毒確診個案。

一名28歲診所女護士確診，她1日發燒，翌日仍如常上班，她的感染源頭不明，每日在西醫江大元的兩間診所輪流上班，分別位於旺角彌敦道歐亞銀行大廈4C室及何文田廣場230室，工作時與病人有接觸。張竹君透露：「她主要是做登記、聽電話，或者將檔案交給醫生。她幫忙登記、接觸的病人診所仍在點算，我們暫時未有數字。」

兩診所共有4名護士及兩名醫生，數名員工經常穿梭於兩間診所，有關診所須停業14天。

青衣救世軍長康社區展能暨宿舍的一名訓練員確診，感染源頭亦不明。據知，該院舍屬嚴重智障人士宿舍。染疫的33歲男員工近期曾幫助兩名院友訓練及餵食，兩人被列為密切接觸者，須檢疫。

•210滯英港人求助港府

另外，受限於香港新規定，英國班機禁止飛抵香港，一些在英國的港人因此無法返回香港，據報導，210名滯留當地的港人近日為此向港府求助。

香港電台昨報導，在港府禁止來自英國的旅客入境後，入境事務處至今收到210名滯留當地的港人查詢及求助。入境處方面已即時向有關港人提供資訊，並提供可行協助，也會在有需要時聯絡中國駐當地使領館跟進。

據報導，入境處方面沒有說明當局是否會派出包機接載當地港人回港。

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