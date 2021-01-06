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內地官媒批黎智英獲保釋 林鄭：言論自由

香港特派員李春／香港6日電
香港壹傳媒創辦人黎智英5日在荔枝角收押所被押上囚車，前往區域法院出庭應訊。（中新社）
香港壹傳媒創辦人黎智英5日在荔枝角收押所被押上囚車，前往區域法院出庭應訊。（中新社）

香港特首林鄭月娥5日談到香港的司法。對壹傳媒創辦人黎智英早前獲法院批准保釋後，內地官媒及香港部分媒體發文批評法官的決定，林鄭月娥說，她和律政司司長已多次向公眾說明，要尊重司法制度，維護司法獨立，不應該在毫無事實根據下，批評法官的決定，港府會譴責所有針對法官個人的攻擊。

但林鄭月娥又稱如果有人想基於他們對法律的認知，在具事實和證據下表達意見，則屬言論自由，她看不到這些意見會為司法機構構成壓力，而司法機構亦不會受這些言論及意見影響。

香港新聞組／香港6日電

黎智英上月23日獲高等法院法官批准保釋後，人民日報率先發文批評此舉「傷害香港法治太深」，並稱「縱容罪惡，就是對正義殘忍。」人民日報還附上一張黎智英身處鐵柵欄後的圖片，上面用醒目字體反問：「香港法院：你們是不是管轄確有困難？」其後，香港一些親中媒體也跟進嚴批。

•黎智英再度腰纏鐵鍊出庭

另據文匯報報導，此外，黎智英去年8月18日涉及在港島維園的非法集結一案，昨日在區域法院進行審前覆核。黎智英昨日由囚車押送出庭，與李柱銘、何俊仁等共8人一起應訊。黎智英，昨日中午約12時半被鎖上手銬及腰纏鐵鏈，由俗稱「鐵甲威龍」的最高保安級別囚車押送到灣仔區域法院。該案已定於2月16日開審，預計審期10天，其間除黎智英須還柙外，各人均准繼續保釋。

香港特派員李春/香港6日電

在被問到「12港人案」的後遺問題，如家屬至今未能見到在囚家人，委託律師亦被取消律師資格，如何說服港人對中國司法制度有信心。林鄭月娥回稱，12名港人在香港涉嫌違反非常嚴重罪行，是畏罪潛逃，甚至是有組織性地畏罪潛逃。每個地方司法制度有所不同，否則就毋須說「一國兩制」。她說，香港實行普通法與內地的法制不同，如果是守法的人，看不到有什麼需要擔心。

香港壹傳媒創辦人黎智英5日在荔枝角收押所被押上囚車，前往區域法院出庭應訊。（中新...
香港壹傳媒創辦人黎智英5日在荔枝角收押所被押上囚車，前往區域法院出庭應訊。（中新社）

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