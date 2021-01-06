終審法院首席法官馬道立退休感言：香港要司法獨立

香港終審法院首席法官馬道立5日在退休前夕說，香港要有獨立的司法機構，才可保障個人權利及自由。（中通社）

香港 終審法院首席法官馬道立昨天在退休 前夕說，他任內的使命是維護香港法治，即使社會轉變，香港司法機構和法官這個態度都不會變。香港要有獨立的司法機構，才可保障個人權利及自由。

香港終審法院首席法官馬道立8日退休，昨在即將離任之際他見記者，說他相信香港仍然有法治，因為他知道香港的法官和法院的態度，是根據基本法和司法誓言處理案件。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

馬道立作為國安法指定法官，問到對港區國安法 是否有信心，他回稱接受任命與有無信心無關，至於涉及壹傳媒創辦人黎智英的案件，他說終審法院會處理，他不適宜評論。 任何人都可以批評司法機構的工作，但需要有理據及理由。對於港區國安法有沒有削弱香港法治，他稱處理國安法和其他法律問題一樣，一定會有挑戰，但法庭處理的方法都是一樣，根據法律理據作出裁決，不考慮政治問題。

馬道立早前堅持香港有「三權分立」，在退休之際他仍堅持香港要有司法獨立。他說，這並非政治問題，基本法有三條條文強調司法獨立，以法律角度而言，司法獨立在香港並沒有改變。

香港建制派要求司法改革，還有建制派中人指責香港司法有港英陋習要改變；同時香港社會也有聲音，認定香港法治已死，對此馬道立表示，如果是出於對法庭判決的不滿，他不會接受。對於近日有人表示要改革司法機構，他認為司法改革要有細節及理據，如有人因為不喜歡昨日、今日或明日的判決，或因贏不到官司便提出改革，他認為並非好的理由，相信很多市民都難以接受。

馬道立明確說他退休後不會出任非常任法官，但又說自己不知道退休後會做什麼。他認為十年前面對很多挑戰，今日面對的挑戰同樣地多，但挑戰不同，亦有工作壓力，但強調無任何人或機構，包括港府和內地最高法院向他施壓，他說中港兩地的法律制度有分別，但認為仍可以談，對方亦無給予壓力或不能如何作判決。