香港逾50民主派一早被抓 港人：無法無天 香港就要淪陷

民主黨前立法會議員林卓廷（中）6日一早被捕。（美聯社）

香港 至少50名泛民主派人士今早被捕，警方指他們參與去年民主派立法會選舉「35+初選」，涉嫌顛覆國家政權。被捕者包括大批前任立法會議員、現任區議員，以及初選的發起人、香港大學法律學院前副教授戴耀廷、負責民調的香港民意研究所行政總裁鍾庭耀。

港人在民主黨 在社交網站留言：「簡（撚）直無法無天，香港就嚟淪陷㗎啦」、「還有更荒謬的拘捕借口嗎？ 原來香港現在只剩下國安法！」、「你估真係無法無天咩！人哋做時都未有國安法！」、「天佑各位平安回家！」

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

民主黨一早在社交網站表示，立法會前議員胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、黃碧雲，今早被警方國安處人員上門拘捕，指他們參與去年民主派初選，涉嫌顛覆國家政權罪。另外，該黨前立法會議員、現任元朗區議員鄺俊宇亦確認今早被捕。

此外，泛民主派前公民黨黨魁、曾任香港立法會議員楊岳橋、新民主同盟的前任香港立法會議員及現任西貢區議會議員范國威、社民連前立法會議員梁國雄及前區議員岑子杰等也被捕。民主動力召集人、東區區議會副主席趙家賢，以及多名現任區議員岑敖暉、袁嘉蔚、梁晃維、張可森、王百羽等人同被捕。

綜合香港媒體報導，今早被捕的泛民人士達50多人，其他被捕者包括「民間集會團隊」召集人劉頴匡等，同樣被指干犯港區維護國家安全法的顛覆國家政權罪。香港大學法律學院前副教授戴耀廷、前記者何桂藍、九龍西地區組織半島連線召集人馮達浚等。

•黃之鋒 也參與初選 恐被加罪

另外，在初選勝出的前香港眾志祕書長黃之鋒，目前因包圍警總案在石壁監獄服刑，其小編在臉書表示，警方今晨以涉嫌違反《國安法》為由，到黃之鋒住所搜查近1.5小時。流亡英國眾志創黨主席、立法會前議員羅冠聰在推特發文表示，黃之鋒很可能會被港警增加違反國安法的相關罪名。

•學者：牴觸政權利益一網打盡

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華上午在電台節目表示，早上收到警方來電，要求他協助調查。他認為，此次拘捕行動顯示，若被認為牴觸政權利益，都被一網打盡，以示威嚇。

鍾劍華強調，研究所只負責初選操作，即使是建制派要求，亦會幫忙。他重申，初選只為某個政治界別協商解決問題，本身並無具體政治綱領。對於部分參與初選人士早前發起「墨落無悔，堅定抗爭」聲明信，鍾劍華說，有很多參與者並無簽署。