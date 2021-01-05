港「一代奸妃」李香琴病逝 「契仔」呂良偉萬分難過

李香琴（右二）2011年獲得萬千光輝演藝人大獎。旁邊是陪同頒獎的藝人胡楓（左一）、黃日華（左二）、呂良偉（右一）。（新華社資料照片）

有「一代奸妃」之稱的香港 資深女星李香琴4日病逝家中，享壽88歲，據傳她去年12月身體健康急速惡化，家人已做好心理準備。

李香琴原名李瑞琴，16歲踏足粵劇舞台，24歲接拍「黃飛鴻大鬧花燈」加入影壇，在電影「鴛鴦江遺恨」演大反派一舉成名，擅長演西宮娘娘、惡後母、情婦等角色反派角色，演技深入民心，奠定藝壇地位。李香琴另在無數港片和電視劇中飾演媽媽角色，曾在「家有囍事」飾演常家奶奶。

香港01報導，李香琴自從在拍攝「公主駕到」暈倒後，便淡出娛樂圈，2012年，80歲的她曾在家中跌倒3次，造成骨裂，要多次入院，定期接受物理治療，至近年她曾被拍到要靠輪椅代步，每星期在看護、工人陪同下去公園，落車時要由二人合力挾住，甚至有傳她患有腦退化及高血壓 。想不到，4日卻傳出她離世消息。

明報報導，李香琴女兒蕭紫筠透露母親昨晨沖涼、修指甲後，午飯時吃糊狀食物，其間呆了似睡覺，被送往醫院後，醫生稱她已離世。她稱母親離開時很安詳。

明報報導，李香琴在娛樂圈有很多契仔女，可謂兒孫滿堂，早期萬梓良、呂良偉、關菊英、翁美玲、戚美珍等跟李香琴結戲緣上契，後期李香琴返無線拍「溏心風暴 之家好月圓」，她演嫲嫲角色，又成為眾年輕藝人的「嫲嫲」。

李香琴「契仔」呂良偉說：「萬分難過，但都要接受。跟契媽有好多開心回憶，我們以前經常一起去登台，她好好人，教識我很多。我們合作拍劇，因緣分而上契，當時還有萬梓良一齊上契。以前過時過節，我們都有相聚見面，她好惜我，我都真心好惜她！」萬梓良稱三年前曾探望契媽李香琴，當時李香琴已認不到人，他好難過，離開前他向李香琴跪地叩別。他對契媽永遠懷念。

「契女」關菊英說：「收到消息心情難過，多謝大家關心，希望她的家人節哀。」戚美珍說：「李香琴仙遊，難忘她對我的關愛，永遠懷念她！媽媽，感恩我們的緣分！願你早登極樂！一路好走！」