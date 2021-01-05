港病人1傳4 醫師沒接觸也染疫 專家：料短距離空氣傳播

瑪嘉烈醫院一名確診新冠肺炎75歲有長期病患的女病人4日離世，至今累計離世確診者為151人。（中通社）

繼聯合醫院上月爆發疫情 ，瑪嘉烈醫院內科日間病房昨天也出事。爆疫源頭是住深水埗「疫廈」的66歲骨髓瘤女病人，她上月底到醫院注射補骨針，一度發燒，但未被要求檢測 ，在病房逗留5.5小時，曾除下口罩進食半小時。結果病房4人受感染，包括相距3米內的病人、沒接觸的醫師及曾為她吊針、遞飯的護士。

明報報導，港大專家袁國勇指源頭病人病毒量高，最大機率是因除口罩進食時而出現短距離空氣傳播，不排除有更多人感染。

據報導，瑪嘉烈醫院內科日間病房（E座地下）爆疫，66歲骨髓瘤女患者早於去年12月15日病發，28日到涉事病房「吊補骨針」，一度發燒，沒上呼吸道感染病徵，經醫師聽肺後判斷肺清，其後退燒，故繼續接受治療。病人逗留病房5.5小時，其間曾除口罩進食午餐約半小時。

報導稱，病人居住的深水埗福華街華寶樓早前被要求強制檢測，衛生防護中心因病人家屬確診，通知院方追蹤。病人於1月1日氣促，入院檢查有肺花，檢測後確診，情況惡化要插喉，在深切治療部留醫。患者病毒數值為17，即病毒量高。

報導說，食衛局昨日刊憲，12月28日至1月3日曾身處瑪嘉烈醫院EG病房者，包括職員、病人及訪客，須於1月7日或之前強制檢測。

•確診醫師房門打開

報導指出，瑪嘉烈醫院發現，病人到訪當日有55名病人及27名職員於同時段於病房逗留，其中兩名分別35及60歲的病人（一男一女）初步確診，均為嚴重長期病人；另有一名醫師及一名護士驗出陽性。至昨共23名病人、15名職員及2名陪診者須檢疫。初步確診的是血科醫師及心臟科護士。血科醫師當日於病房診症室工作，沒接觸源頭病人，但房門打開；護士則曾為源頭病人吊針、遞水及飯盒。曾為病人聽肺的醫師則驗出陰性。