我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後

重返NBA無望 中媒：林書豪有意回北京打球

港病人1傳4 醫師沒接觸也染疫 專家：料短距離空氣傳播

香港新聞組／香港5日電
瑪嘉烈醫院一名確診新冠肺炎75歲有長期病患的女病人4日離世，至今累計離世確診者為151人。（中通社）
瑪嘉烈醫院一名確診新冠肺炎75歲有長期病患的女病人4日離世，至今累計離世確診者為151人。（中通社）

繼聯合醫院上月爆發疫情，瑪嘉烈醫院內科日間病房昨天也出事。爆疫源頭是住深水埗「疫廈」的66歲骨髓瘤女病人，她上月底到醫院注射補骨針，一度發燒，但未被要求檢測，在病房逗留5.5小時，曾除下口罩進食半小時。結果病房4人受感染，包括相距3米內的病人、沒接觸的醫師及曾為她吊針、遞飯的護士。

明報報導，港大專家袁國勇指源頭病人病毒量高，最大機率是因除口罩進食時而出現短距離空氣傳播，不排除有更多人感染。

據報導，瑪嘉烈醫院內科日間病房（E座地下）爆疫，66歲骨髓瘤女患者早於去年12月15日病發，28日到涉事病房「吊補骨針」，一度發燒，沒上呼吸道感染病徵，經醫師聽肺後判斷肺清，其後退燒，故繼續接受治療。病人逗留病房5.5小時，其間曾除口罩進食午餐約半小時。

報導稱，病人居住的深水埗福華街華寶樓早前被要求強制檢測，衛生防護中心因病人家屬確診，通知院方追蹤。病人於1月1日氣促，入院檢查有肺花，檢測後確診，情況惡化要插喉，在深切治療部留醫。患者病毒數值為17，即病毒量高。

報導說，食衛局昨日刊憲，12月28日至1月3日曾身處瑪嘉烈醫院EG病房者，包括職員、病人及訪客，須於1月7日或之前強制檢測。

•確診醫師房門打開

報導指出，瑪嘉烈醫院發現，病人到訪當日有55名病人及27名職員於同時段於病房逗留，其中兩名分別35及60歲的病人（一男一女）初步確診，均為嚴重長期病人；另有一名醫師及一名護士驗出陽性。至昨共23名病人、15名職員及2名陪診者須檢疫。初步確診的是血科醫師及心臟科護士。血科醫師當日於病房診症室工作，沒接觸源頭病人，但房門打開；護士則曾為源頭病人吊針、遞水及飯盒。曾為病人聽肺的醫師則驗出陰性。

檢測 疫情

上一則

少林寺開博士班全球招生 比武先比學歷？

下一則

印尼領海 撈到中國水下無人機？

延伸閱讀

87歲主持人賴瑞金染疫十多天 已轉出加護病房

87歲主持人賴瑞金染疫十多天 已轉出加護病房
充氣聖誕變裝服疑惹禍 加州急診室43人確診1死

充氣聖誕變裝服疑惹禍 加州急診室43人確診1死
染疫居家自療法? 醫師告訴你該與不該

染疫居家自療法? 醫師告訴你該與不該
影／南加反口罩團體遊行 街頭文武鬥

影／南加反口罩團體遊行 街頭文武鬥

熱門新聞

一隻猴子拽住一名女子的衣服並揪住她的頭髮撕咬。（視頻截圖）

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

2021-01-02 11:00
小趙喝了「石墨生花」拿來摻有迷藥的易拉罐飲料後被性侵的過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。（視頻截圖）

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

2020-12-28 13:00
元配發現自己為女兒補課請來的女教師竟和丈夫有婚外情，特別錄下女教師和丈夫兩人同居視頻近百次向教育局舉報。（視頻截圖）

女師為學生補課 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

2021-01-03 11:30
傅雷家書。（取材自豆瓣）

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

2020-12-29 02:29
中國民運人士王丹。路透

「中共病毒不會打倒我」 王丹自曝確診新冠肺炎

2021-01-02 20:49
阿里巴巴創辦人馬雲。 美聯社

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

2020-12-28 08:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關
周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭
末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救
遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城
水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡