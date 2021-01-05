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香港醫院又爆疫 限聚令再延 春節前難鬆綁

香港特派員李春／香港5日電
香港首間接收新冠患者的醫院爆發群聚感染。圖為港大醫學院教授袁國勇（中）到場察看，認為由於社區疫情嚴重，病人在社區感染後將病毒帶入醫院。（中通社）
香港首間接收新冠患者的醫院爆發群聚感染。圖為港大醫學院教授袁國勇（中）到場察看，認為由於社區疫情嚴重，病人在社區感染後將病毒帶入醫院。（中通社）

香港再有醫院爆發群聚感染，香港第一間接收新冠患者的瑪嘉烈醫院失守，至少5名病患或醫護遭感染。香港當局昨宣布延長正在執行中的防疫措施14天，直到本月20日。相關官員說，春節前放寬防疫措施的機會不大。

1名患癌新冠患者12月28日在瑪嘉烈醫院內科日間病房接受治療時，透過短距離空氣傳播感染2名醫護及2名病人。港府專家顧問、港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇到場察看後分析，由於社區疫情嚴重，瑪嘉烈醫院附近多達9棟疫廈，認為病人在社區感染後將病毒帶入醫院。

港府食物及衛生局長陳肇始昨表示，香港新冠疫情放緩速度緩慢，不能放寬社交距離措施，宣布維持現行措施2星期至1月20日，包括2人限聚令、禁晚市堂食、口罩令等措施。若疫情出現大幅反彈，不排除推出更嚴厲措施，減低人流聚會。

港府教育局亦宣布，全港中小學及幼稚園延長暫停面授課堂及校內活動，直至春節假期，包括特殊學校及非本地課堂學校。

•增6源頭不明 1.5個月新低

香港新聞組／香港5日電

香港4日新增53宗新冠肺炎確診，43宗屬本土個案，其中6宗源頭不明，源頭不明個案是去年11月20日來新低。4日再有3人因染疫離世，其中1名為79歲的男患者，屬歌舞群組的相關個案，累計死亡人數達153人。

•再有貓中招 已8狗8貓確診

大公報報導，漁農自然護理署4日表示，1隻居於藍田的混種短毛貓，其主人早前確診，貓隻於12月27日被送到漁護署接受檢疫，署方為其抽取的樣本對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應，但該貓隻沒有任何相關病徵。

香港累計至今4已有8隻狗及8隻貓病毒測試樣本呈陽性反應，現時未有證據指寵物在人類感染中扮演傳播角色。

香港所有中小學及幼稚園暫停面授課程至農曆新年假期後，但允許學校有限度安排面授課堂...
香港所有中小學及幼稚園暫停面授課程至農曆新年假期後，但允許學校有限度安排面授課堂。（中通社資料照片）
香港疫情仍持續，現有社交距離措施將延長兩個星期至20日。圖為餐飲處所內不得多於兩...
香港疫情仍持續，現有社交距離措施將延長兩個星期至20日。圖為餐飲處所內不得多於兩人同坐一桌情形。（中通社資料照片）

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