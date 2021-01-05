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秋後算帳？12港人案2內地律師遭吊照 關注組：當局殺雞儆猴

香港特派員李春／香港5日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港「12港人案」委託的內地律師，接連被當局吊銷律師執照。

擬逃往台灣在海上被廣東海警拘捕的「12港人案」，部分被告家屬不信任官派律師，幾經努力成功委託內地律師，但是在案件審結後，家屬委託的內地律師任全牛以及盧思位，先後被內地當局吊銷了律師執業證書。

盧思位說，事件與「12港人案」有關。他被四川司法當局指多次在網路發表不當言論，嚴重損害律師行業形象，造成惡劣的社會影響，依法吊銷律師執業證書。

任全牛則說，吊銷牌照等同在律師生涯判死刑。他被指在2018年代理一宗案件時，違反內地「律師執業管理辦法」第39條，即侮辱、誹謗、威脅、毆打司法工作人員、否定國家認定的邪教組織的性質，或者有其他嚴重擾亂法庭秩序的行為。

香港「12港人關注組」發表聲明，指事件明顯是針對兩位律師不諱言、堅持捍衛12港人的基本權利，而施以懲罰，斷其生計，質疑當局想殺雞儆猴，恐嚇其他內地人權律師，令他們不再參與政治敏感案件。

被告家屬請關注組再次感謝盧思位、任全牛及其他律師，面對政治壓力，義無反顧接受委託，接下高度敏感的政治案件。他們在深圳市及鹽田各部門諸多不合理刁難下，鍥而不捨爭取維護12港人權益，秉持專業及操守。

「12港人案」中多名被告家屬都要求前往深圳探視，其中3名家屬已到達深圳正在接受檢疫中，將會爭取探視當事人。他們抵深圳後曾聯絡官派律師查詢探視安排，但官派律師態度不積極，未正面回應。

•京擬砸千億 在港設文化央企

香港新聞組／香港5日電

另據中央社引述港媒報導，北京當局計畫在香港組建「文化央企」，以提升軟實力，推動港人「人心回歸」。

報導說，北京成立「文化央企」是要利用香港匯聚中西文化的優勢，強化文化產業，推動人心回歸。

據報導，這家中央管理企業的行政級別為副部級，預計上半年開張，將會統一管轄聯合出版集團、紫荊雜誌社、銀都機構、中華文化城等中資機構，業務包括出版、印刷、新聞、新媒體、影視、文藝演出等，資產逾港幣千億元。

報導透露，北京中央駐港聯絡辦公室祕書長文宏武參與籌建工作。文宏武本身是出版家，熟悉文化運營，同時是中聯辦的大管家。

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