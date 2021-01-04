5日起 入境深圳須有酒店預約單

香港示意圖。圖／shutterstock

深圳市口岸辦日前表示，自1月5日起，由香港 經深圳灣口岸入境深圳的人士，必須持有24小時內的核酸檢測 陰性結果證明，亦必須出示14天集中隔離醫學觀察期間將入住的酒店預約確認單。「健康驛站房間網上預約系統」去年12月30日正式上線，每日開放預約時間為上午10時至晚上8時，註冊登錄系統後，可預約自1月5日起七天以內的房間名額。

•預約成功 名額不能轉讓

大公報報導，市民可先登錄上述網站註冊，然後填報個人信息，第三步預約酒店房間。一旦預約成功，就會生成一個確認單。預約確認單為系統生成的二維碼，可使用手機等電子設備顯示，也可自行打印紙質單現場出示。

通關現場如不能出示當日有效的預約確認單的入境旅客，將被安排返回香港，一旦被遣返 ，須居家隔離14天。如因特殊情況無法辦理返港手續，當事人將獲安排在現場依次候補當日剩餘未預約以及已預約但未使用的房間名額。

此外，預約成功的名額不能轉讓，如果因故須臨時調整入境日期，一定要提前兩天取消預約的房間。如果出現連續成功預約兩次但都未能按時入境，當事人14天內將不被允許再次預約。

隔離允許同住，但必須是直系親屬，且一間房最多只能有兩名成人，一共不超過四人。若有家人同住，市民一定要在預約系統內添加好同住人信息。

如市民經珠海過關，須持有24小時有效的核酸檢測陰性證明，也要提前買好的過境巴士（金巴）車票。目前，金巴每日有六班，每班可容納40人。