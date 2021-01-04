長假尾聲 西貢人山人海 脫罩抽菸柔勸不聽

大批市民3日前往郊野公園度假休閑，多個行山的熱點地區出現人潮。圖為太平山盧吉道。（中新社）

昨天是一連三日新年假期的最後一天，大批巿民繼續上街遊玩，其中西貢人山人海，不少違反二人「限聚令」及「口罩令」。政務司司長張建宗指確診個案回落速度緩慢，估計假期過後會出現反彈，而執法部門在平安夜至元旦共發出804張違反有關群組聚集及佩戴口罩規定的罰款通知書。不過當局仍以勸喻為主，有專家認為執法不夠嚴厲，未能令群組聚集減少，令疫情 持續難以平息。

文匯報報導，港府及專家雖多番勸喻巿民假日減少聚會，留在家中，但連日來仍有大批巿民趁假日外出活動，不少市民昨日趁假期最後一天相約三五知己相聚，由西貢到市區的小巴、巴士站都有大量市民候車，有市民更一邊「圍爐」脫罩抽菸、一邊談笑風生，附近亦有家長帶同小孩和寵物到處嬉戲，有部分人脫下口罩，區內食肆座無虛席，甚至有食客四人一桌，違反防疫 規定。

張建宗昨日則在網誌表示，警方及食環署等執法部門已加強執法，平安夜至元旦日期間已合共巡查約8500間餐飲處所及約1500間其他處所，向涉嫌違規的108宗個案展開檢控程序，並發出729張5000港元（約645美元 ）罰款通知書。

•康文署口頭勸喻達3800次

港府雖在節日期間加強執法，惟實際被票控的數字仍只佔「犯聚」者中的少數，如康文署1日便公布，該署除夕至元旦日下午4時只在轄下場地發出11張告票，口頭勸喻則多達3800次。

呼吸系統專科醫生梁子超批評港府仍未有嚴格執行防疫規例，「港府應該加強執法，如果不能夠令群組聚集減少，疫情就可能一直拖落去，一旦市民出現抗疫疲勞，控制疫情會變得更難。」

他又指出，歐美的疫情也試過在節日後出現反彈，香港亦有相同風險，但港府現已關閉多種可能造成超級傳播的娛樂及體育等高危場所，可以再收緊的空間已不多，建議港府考慮在限聚及佩戴口罩方面著手，規定脫下口罩飲食時，須確保附近1.5米範圍內沒有其他人，以減少執法尺度上可能出現的爭議。

另外，下月就是農曆新年，市民將開始外出辦年貨，梁子超認為港府應該開始為商場等地方可能出現的人潮作準備，「如果要商場關閉一定有好大反對聲音，但可以研究限制人流。」