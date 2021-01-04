我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區ICU空床率僅剩5% 救護車急診室外等7小時

川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦

控疫？疫情記者會突移網上 只准文字提問

香港新聞組／香港4日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港衛生單位3日公布，新增41例確診，其中僅1例境外移入，本土個案則占40例，且有16例源頭不明。另外，有30多人初步確診。早前出現過感染群組的將軍澳藍田隧道地盤，上月尾復工後，再有1人確診，另有10人初步確診，地盤要再次停工，過千名工作人員要強制檢測

•港增40本土個案  16例源頭不明

衛生署及醫院管理局宣布，由4日開始，將以視像會議軟件在網上舉行疫情記者會，以在衛生防護中心大樓有效落實社交距離措施，盡量減低病毒傳播的風險。當局又規定記者只能以文字提問，不能即時以語音發問。有傳染病專家指記者會傳播風險遠低於假日的商場人流。食衛局前政助陳凱欣亦指，若特首出席行政會議的記者會維持「面對面」，反問為何疫情記者會不能：「430係咪特別高危？特首就唔會感染？」記協等多個傳媒工會亦憂慮政府藉機篩選敏感問題。

此外，美容院三度被勒令停業近百日，美容業界代表不滿影響生計，又指年關難過，昨天要求港府批准立即復工。業界表明，農曆新年將是生死存亡關頭，願接受有條件復業，包括縮短營業時間、要求員工進行檢測，以及僅接待預約客人，否則料逾千美容業倒閉。多名美容師哭訴手停口停，無工開難應付生活負擔。

•限聚難放寬 11日復課不樂觀

香港01報導，教育局去年12月宣布，延長所有幼稚園及中小學暫停面授課堂安排，直至本月10日。距離原定復課日（11日）尚餘一周，據了解，教育局暫時未有任何復課決定。另據消息人士表示，仍要視未來兩周情況，暫時傾向待個案跌至個位數才會放寬防疫措施，預料現時的措施或會維持一段時間。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨天在疫情記者會上表示，要防疫及降低確診數字，需要多管齊下，包括保持社交距離、進行個案追蹤及檢測等，「如果任何一個環節，若放寬，都有可能反彈」。張又明言，停課是其中一個社交距離措施。

教育局 檢測 社交距離

上一則

5日起 入境深圳須有酒店預約單

下一則

直升機迎親！每小時收費2萬人民幣 卻爆是公務機

延伸閱讀

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

日落公園確診率高 疑因華人過年聚會

日落公園確診率高 疑因華人過年聚會
佛州首例英國變種病毒個案 衛生官員：無旅遊史

佛州首例英國變種病毒個案 衛生官員：無旅遊史
紐森宣布注資20億元助復課 加州小學生最快明年2月返校

紐森宣布注資20億元助復課 加州小學生最快明年2月返校

熱門新聞

一隻猴子拽住一名女子的衣服並揪住她的頭髮撕咬。（視頻截圖）

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

2021-01-02 11:00
小趙喝了「石墨生花」拿來摻有迷藥的易拉罐飲料後被性侵的過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。（視頻截圖）

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

2020-12-28 13:00
阿里巴巴創辦人馬雲。 美聯社

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

2020-12-28 08:20
傅雷家書。（取材自豆瓣）

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

2020-12-29 02:29
中國民運人士王丹。路透

「中共病毒不會打倒我」 王丹自曝確診新冠肺炎

2021-01-02 20:49
元配發現自己為女兒補課請來的女教師竟和丈夫有婚外情，特別錄下女教師和丈夫兩人同居視頻近百次向教育局舉報。（視頻截圖）

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

2021-01-03 11:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時
法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因
女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」
波洛西驚險連任國會眾院議長

波洛西驚險連任國會眾院議長