控疫？疫情記者會突移網上 只准文字提問

香港示意圖。圖／shutterstock

香港衛生單位3日公布，新增41例確診，其中僅1例境外移入，本土個案則占40例，且有16例源頭不明。另外，有30多人初步確診。早前出現過感染群組的將軍澳藍田隧道地盤，上月尾復工後，再有1人確診，另有10人初步確診，地盤要再次停工，過千名工作人員要強制檢測 。

•港增40本土個案 16例源頭不明

衛生署及醫院管理局宣布，由4日開始，將以視像會議軟件在網上舉行疫情記者會，以在衛生防護中心大樓有效落實社交距離 措施，盡量減低病毒傳播的風險。當局又規定記者只能以文字提問，不能即時以語音發問。有傳染病專家指記者會傳播風險遠低於假日的商場人流。食衛局前政助陳凱欣亦指，若特首出席行政會議的記者會維持「面對面」，反問為何疫情記者會不能：「430係咪特別高危？特首就唔會感染？」記協等多個傳媒工會亦憂慮政府藉機篩選敏感問題。

此外，美容院三度被勒令停業近百日，美容業界代表不滿影響生計，又指年關難過，昨天要求港府批准立即復工。業界表明，農曆新年將是生死存亡關頭，願接受有條件復業，包括縮短營業時間、要求員工進行檢測，以及僅接待預約客人，否則料逾千美容業倒閉。多名美容師哭訴手停口停，無工開難應付生活負擔。

•限聚難放寬 11日復課不樂觀

香港01報導，教育局 去年12月宣布，延長所有幼稚園及中小學暫停面授課堂安排，直至本月10日。距離原定復課日（11日）尚餘一周，據了解，教育局暫時未有任何復課決定。另據消息人士表示，仍要視未來兩周情況，暫時傾向待個案跌至個位數才會放寬防疫措施，預料現時的措施或會維持一段時間。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨天在疫情記者會上表示，要防疫及降低確診數字，需要多管齊下，包括保持社交距離、進行個案追蹤及檢測等，「如果任何一個環節，若放寬，都有可能反彈」。張又明言，停課是其中一個社交距離措施。