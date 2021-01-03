信用卡遭取消 許智峯批滙豐銀行：行為猶如強盜

立法會前議員許智峯形容匯豐是侵吞資產，行為猶如強盜。（中通社資料照片）

流亡海外的前香港 立法會議員許智峯昨天在臉書 發文表示，他與家人所有滙豐銀行信用卡 被銀行單方面、無通知下，以「商業決定」為由取消。他批評滙豐「侵吞資產，行為猶如強盜」。針對許智峯的指控，滙豐銀行表示，不評論相關帳戶的事宜。滙豐銀行發言人表示，無論在那個市場營運，包括許智峯個案的處理，滙豐都必須符合當地法律法規，又表示，應向相關執法機構查詢有關個案的情況。

中央社報導，許智峯昨天上午在臉書（Facebook ）專頁以中英文發文，指他與家人所有的滙豐銀行信用卡被銀行單方面取消。他並引述滙豐方面稱，信用卡欠款會從帳戶中扣除；相反，若有結餘，則未必可以將款項退回給他。

許智峯強調，自己及家人數十年來均是滙豐的客戶，信貸紀錄良好，信用卡內餘款比欠款多，結餘款項約數萬港元。因此他質疑，銀行以一個與信貸無關的「商業決定」，隨意取消客戶信用卡，是「侵吞資產，行為猶如強盜」。他認為，這起事件反映香港商界在港區國安法下，依附及順從政權，可以完全凌駕法律及政策。

許智峯並要求滙豐公開交代事件，及要求監管機構調查，否則會考慮其他國際上的跟進行動。

許智峯去年12月宣布流亡海外，並退出香港民主黨。在他抵達英國倫敦後，他與家人的銀行帳戶一度遭港警以涉嫌挪用群募款項為由凍結。