爆疫！吉慶圍「排外」 遊客照「偷渡」打卡

吉慶圍圍門。（取材自維基百科）

元朗吉慶圍一直是郊遊打卡熱點，即使近日累計已有七宗新冠肺炎確診，假日人潮依舊絡繹不絕。圍村早前已豎立告示拒絕外人入內，但打卡、偷混入內的人依然不減，村民無法杜絕外人騷擾。由於村內有丁屋對外出租，以致村民勸陌生人離開時，常誤阻租客產生衝突；圍村內鄰里關係緊密，居民憂慮一個人中招便引發大規模爆發。

大公報報導，2021年的第一個周末，鄉郊人頭湧湧，吉慶圍前日已經五人確診，昨日再增兩宗，縱使已經張貼了疫情 期間遊客止步的通告，依舊有三五成群的市民前來打卡，不少人拍照時拉下口罩，更有人趁村民不注意，快速衝入村內拍照，再隨村內租戶出來。

村民鄧先生昨日守在村門前，一旦有市民超過限聚令人數，逗留超過兩分鐘，他便會告知疫情嚴峻，請市民離開。鄧先生稱，有確診個案發生的是圍村外南面的丁屋，不是圍內，但已令村民非常擔心，出入都會繞路走。

吉慶圍村村長鄧俗世批評，爆疫消息傳出已經三天，但相關部門一直未有解說如何進行防疫工作，是封村還是強制檢測 ，「最起碼教我們麼做啊！」鄧俗世直言，村民說不斷求救，卻無政府部門理會，也不願透露確診者資料，令村民提心吊膽，無所適從。他指，已經收到不少村民希望政府進行強制檢測。

吉慶圍是香港 一個著名的圍村，位於元朗區錦田公路側，與永隆圍、泰康圍、南圍、北圍和泥圍合稱「錦田六圍」。吉慶圍呈長方形，占地45畝，設計整齊、對稱，是典型的圍村建築，吉慶圍神廳、圍門、四面的炮樓及圍牆已被列為一級歷史建築。鄧氏遠祖鄧符協早於北宋時來此定居，至今已逾500年歷史，這裡住有400名鄧氏後人。