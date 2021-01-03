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加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

效法內地 香港擬追蹤「兩層密切接觸者」

香港新聞組／香港3日電
香港約有40萬市民下載「安心出行」應用程式，香港創新及科技局局長薛永恒表示，不排除強制市民使用。 （中新社）
香港約有40萬市民下載「安心出行」應用程式，香港創新及科技局局長薛永恒表示，不排除強制市民使用。 （中新社）

第四波新冠疫情衝擊香港，港府擬再次參考內地做法控制疫情。香港政府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，政府正考慮參考把內地「追蹤兩層密切接觸者」的做法引進香港，並考慮向入境處和海關等部門借調人手，協助追蹤。

大公報報導，許樹昌稱日前與內地專家交流後，港府推動同一幢大廈出現兩個單位居民確診，便要整幢大廈的居民進行強制檢測，正是參考內地的做法；許樹昌說，其實內地政策更嚴格，只要有一宗個案，就有如進入「戰時狀態」一樣。

許樹昌透露，港府正考慮參考內地另一個做法，就是追蹤兩層密切接觸者，即密切接觸者的密切接觸者，對第二層人士進行檢測，「不需要將他們隔離檢疫，但至少14日內要進行兩次採樣。不是單靠衛生署（就能完成），可能要從其他部門借調人手。」他透露，食物及衛生局正討論「跨部門」協助的可能性，例如考慮從入境處和海關等部門借調人手，協助追蹤第二層密切接觸者。

薛永恒：或強制用「安心出行」

另一方面，港府因應新型冠狀病毒疫情推出「安心出行」流動應用程式，供市民記錄行蹤，現時有40多萬市民下載「安心出行」應用程式，6萬多個處所張貼程式二維碼。香港電台報導，創新及科技局局長薛永恒昨天被問到會否強制市民使用「安心出行」應用程式，薛永恒說，不排除任何可能，他指當局理解公眾對個人隱私的關注，但面對疫情衝擊，社會要放下一些短期的關注，令市民及家人得到更大保護。

薛永恒昨天在一個電台節目表示，政府本月內會籌備好疫苗接種計畫預約系統，也會考慮透過「智方便」流動程式內的電子針卡系統，讓市民用作外遊用途。

醫護定期檢測 最快兩周內落實

另一方面，聯合醫院日前出現院內感染，醫院管理局正考慮為公立醫院所有醫護人員進行定期檢測，當中照顧長者的醫護人員會優先進行，預料會在一至兩個星期內落實。醫管局行政總裁高拔陞表示，公立醫院服務量大、運作很複雜，「我想要些時間研究」。

香港 檢測 疫情

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