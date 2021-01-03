外來客染變種病毒 香港再添3例

香港警方2日在公園內巡查，勸喻民眾保持至少1.5米的社交距離，不得違反限聚令。 （美聯社）

衞生防護中心在一名日前抵港患者的樣本驗出帶有南非的變種病毒 ，另有兩名抵港者則被發現帶有英國 的變種病毒，使香港 至今有10宗境外輸入的變種個案，全部在邊境已被截獲。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，衛生署及香港大學、理工大學的研究團隊，至昨日共分析去年12月抵港20多宗確診的病毒基因，發現共10人感染英國變種病毒，另有2人感染南非變種病毒。

香港文匯報報導，日前一名從南非抵港的29歲男子（個案8724）確診，在其樣本發現帶有南非變種病毒後，與該男子的同行26歲女友人（個案8723），昨日也被發現帶有變種病毒。另有兩人被驗出英國變種病毒，分別為40歲女子及5歲男童，香港累計有10宗輸入個案帶有變種病毒。

張竹君指出，衛生署及香港大學正陸續為確診患者做基因分析，包括輸入個案及本地個案，若有本地個案帶有變種病毒，政府會及時掌握。

另香港01報導，英國航空昨天宣布恢復由香港前往倫敦的航班，但港府去年12月22日起施行的「禁止所有英國載客航班來港」的政策並未取消，香港食物及衞生局指第599H章也指明，所有於登機當天或之前21天曾逗留英國或南非超過兩小時的人士，將不會獲准前來香港。也就是說，就算買到了英航的飛港的班機機票，也未必成功進入香港。