首批100萬劑將抵港 香港疫苗預計2月開打

港府已預購的三款共2250萬劑疫苗，包括科興、復星及BioNTech，以及阿斯利康藥廠和牛津大學，目標在今年內為全港市民提供疫苗，圖為科興疫苗。（新華社）

新冠肺炎疫苗 將於本月抵達香港 ，統籌新冠疫苗接種計畫的公務員事務局局長聶德權昨天表示，估計今年2月香港民眾就能開始接種疫苗。有熟悉疫苗接種決策的消息人士表示，預計每區最少有一個接種中心，將視到手的疫苗數量彈性安排不同群組優先順序。

香港昨日新增35宗確診，雖是自去年11月21日以來的新低，其中34宗本地個案，但仍有10宗不明源頭個案，以及40多宗初步確診。

香港2日新增35例新冠肺炎確診病例，圖為在香港一家商店拍攝的戴口罩的顧客。（ 新華社）

讓市民在知情下選擇疫苗

香港文匯報報導，聶德權說，屆時社區疫苗接種中心、公營醫院等五類場所會成為接種地點。港府已預購的三款疫苗，共採購2250萬劑，包括科興、復星及BioNTech，以及阿斯利康藥廠和牛津大學，目標在今年內為全港市民提供疫苗，以科興生物的疫苗最快輸港，原本首批100萬劑可在本月抵港後為長者及醫護人員等優先群組接種，但由於科興押後公布第三期臨床數據，接種時間亦要延後。

聶德權強調，港區政府會做好解說及公眾教育 工作，讓市民有科學性的認識，在知情下選擇接種疫苗，以達保護自己和防疫目的。

明報報導，港府日前曾表示，將會為醫護、長者、院舍員工和長期病患者等優先接種，目標人數約300萬人，但科興與BioNTech疫苗首批只各有100萬劑，僅夠供約100萬人接種。香港大學微生物學系臨牀助理教授薛達認為，疫苗應優先為65歲以上的長者接種，尤其是院舍長者，院舍職員、前線醫護也應納入首批接種名單。熟悉疫苗接種決策的消息人士表示，疫苗接種優次的考慮並非一成不變，會視情况彈性考慮，除了長者及醫護，跨境司機、機師等也在考慮範圍內，「如醫護反應不佳，沒有理由讓疫苗等他們」。該消息人士表示，BioNTech疫苗需稀釋，並於解凍後6小時內施打，「計算要非常精準」，否則很容易會造成浪費。