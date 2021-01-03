我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美死亡逾35萬 紐約州確診破百萬

加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

首批100萬劑將抵港 香港疫苗預計2月開打

香港新聞組／香港3日電
港府已預購的三款共2250萬劑疫苗，包括科興、復星及BioNTech，以及阿斯利康藥廠和牛津大學，目標在今年內為全港市民提供疫苗，圖為科興疫苗。（新華社）
港府已預購的三款共2250萬劑疫苗，包括科興、復星及BioNTech，以及阿斯利康藥廠和牛津大學，目標在今年內為全港市民提供疫苗，圖為科興疫苗。（新華社）

新冠肺炎疫苗將於本月抵達香港，統籌新冠疫苗接種計畫的公務員事務局局長聶德權昨天表示，估計今年2月香港民眾就能開始接種疫苗。有熟悉疫苗接種決策的消息人士表示，預計每區最少有一個接種中心，將視到手的疫苗數量彈性安排不同群組優先順序。

香港昨日新增35宗確診，雖是自去年11月21日以來的新低，其中34宗本地個案，但仍有10宗不明源頭個案，以及40多宗初步確診。

香港2日新增35例新冠肺炎確診病例，圖為在香港一家商店拍攝的戴口罩的顧客。（ 新...
香港2日新增35例新冠肺炎確診病例，圖為在香港一家商店拍攝的戴口罩的顧客。（ 新華社）

讓市民在知情下選擇疫苗

香港文匯報報導，聶德權說，屆時社區疫苗接種中心、公營醫院等五類場所會成為接種地點。港府已預購的三款疫苗，共採購2250萬劑，包括科興、復星及BioNTech，以及阿斯利康藥廠和牛津大學，目標在今年內為全港市民提供疫苗，以科興生物的疫苗最快輸港，原本首批100萬劑可在本月抵港後為長者及醫護人員等優先群組接種，但由於科興押後公布第三期臨床數據，接種時間亦要延後。

聶德權強調，港區政府會做好解說及公眾教育工作，讓市民有科學性的認識，在知情下選擇接種疫苗，以達保護自己和防疫目的。

明報報導，港府日前曾表示，將會為醫護、長者、院舍員工和長期病患者等優先接種，目標人數約300萬人，但科興與BioNTech疫苗首批只各有100萬劑，僅夠供約100萬人接種。香港大學微生物學系臨牀助理教授薛達認為，疫苗應優先為65歲以上的長者接種，尤其是院舍長者，院舍職員、前線醫護也應納入首批接種名單。熟悉疫苗接種決策的消息人士表示，疫苗接種優次的考慮並非一成不變，會視情况彈性考慮，除了長者及醫護，跨境司機、機師等也在考慮範圍內，「如醫護反應不佳，沒有理由讓疫苗等他們」。該消息人士表示，BioNTech疫苗需稀釋，並於解凍後6小時內施打，「計算要非常精準」，否則很容易會造成浪費。

疫苗 香港 教育

上一則

信用卡遭取消 許智峯批滙豐銀行：行為猶如強盜

下一則

中國31省換26主官 20大人事布局加速

延伸閱讀

加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」
封面故事／接種新冠疫苗 愈早愈好

封面故事／接種新冠疫苗 愈早愈好
封面故事／注射新冠疫苗 少年兒童孕婦需再等

封面故事／注射新冠疫苗 少年兒童孕婦需再等
英國急了 延後第2劑 又同意混打 佛奇：美國不會樣做

英國急了 延後第2劑 又同意混打 佛奇：美國不會樣做

熱門新聞

邱先甫位於金牛區家中的藏品。（取材自紅星新聞）

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

2020-12-26 10:00
小趙喝了「石墨生花」拿來摻有迷藥的易拉罐飲料後被性侵的過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。（視頻截圖）

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

2020-12-28 13:00
阿里巴巴創辦人馬雲。 美聯社

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

2020-12-28 08:20
傅雷家書。（取材自豆瓣）

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

2020-12-29 02:29
在一張小紙片上，孫奶奶寫下了她的苦惱。（取材自錢江晚報）

不想被關…91歲老奶奶哭喊要回家 4子女硬是不准養老院放人

2020-12-26 14:00
一隻猴子拽住一名女子的衣服並揪住她的頭髮撕咬。（視頻截圖）

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

2021-01-02 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選
正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服
女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸

女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸
不是八卦！歐巴馬談婚姻：曾躺米雪兒身邊擔心回不去了

不是八卦！歐巴馬談婚姻：曾躺米雪兒身邊擔心回不去了
廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要

廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要