民陣元旦車巡 荔枝角收押所外呼口號 促港府釋政治犯

香港民間人權陣線舉行元旦車輛巡行，到關押反送中人士的荔枝角收押所外，要求釋放所有政治犯。（路透）

香港 民間人權陣線舉行元旦車輛巡行，要求釋放所有政治犯。被以未批准集結罪服刑的周庭，傳被當局升級為「甲級犯人」，調入高度設防監獄 ，有消息說，涉同一案的黃之鋒，亦被定屬甲類犯人。

往年都會舉行元旦遊行 的香港民間人權陣線，今年元旦沒有發動遊行，而是發動大型車的巡行，到關押反送中人士的荔枝角收押所，以及香港政府總部，要求港府釋放政治犯。

香港民陣召集人陳皓桓、副召集人葉錦龍、支聯會主席李卓人，乘坐往年遊行時帶隊的卡車，巡行到荔枝角收押所外，站在車頂上呼口號，大批警察在附近戒備。有警察指民陣人員違反限聚令，民陣人員強調車輛屬私人地方，並無違反限聚令。

民陣召集人陳皓桓說，事前已知會警方，對方沒有指出有問題。民陣在疫情及限聚令過後，會繼續申請合法的遊行及集會，指即使不獲批，相信港人在六四、七一等日子都會上街，也會一直申請遊行集會，又希望香港市民以不同途徑發聲。

前香港眾志成員周庭，被控以煽惑他人參與未經批准集結，判囚十個月，此前在羅湖懲教所服刑。港島南區區議員袁嘉蔚說，周庭已突然被升級為「甲級犯人」，而周庭的懲教署福利官核實周庭已被調至大欖女懲教所服刑，署方無解釋為何調動。

前立法會議員邵家臻稱對此驚訝，他說囚犯分類通常與刑期和罪名掛鉤，甲類犯人一般是犯了謀殺、販毒等重罪。周庭的刑期僅十個月，被歸類為「甲級犯」，令人不解。而甲類囚犯會被單獨囚禁及重點看管，在監獄內任何地方走動都會被兩名懲教人員「夾住」。

周庭之前服刑的羅湖懲教所，屬於中度設防院所，在囚人士類別包括女性成年犯人及還押犯人。而她現在被調往的大欖懲教所，屬高度設防監獄，在囚人士類別包括女性成年犯人、還押犯人及所員。

有消息說，涉同一案的黃之鋒，亦被定屬甲類犯人。香港懲教署說，不會就個別個案作出評論，決定保安分類時會考慮在囚人士的罪行、刑期、保安風險等因素。

元旦期間，駐香港解放軍則宣傳說，該部近日組織聯合海空巡邏，展開叢林搜捕、海上查證、互為對抗等實戰化課目演練，包括叢林清繳和搜捕工作，及在香港附近海域警戒，防止恐怖分子乘船外逃。