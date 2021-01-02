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12港人偷渡案 陸媒曝「證物」 稱有上家指揮

香港新聞組／香港2日電
「直播港澳台」影片展示案中檢獲的證物，包括多支魚竿等釣魚用具。（影片截圖）
「直播港澳台」影片展示案中檢獲的證物，包括多支魚竿等釣魚用具。（影片截圖）

深圳衛視節目「直播港澳台」昨日播出有關12港人偷渡案片段，涉案「證物」首次曝光，包括電筒、魚竿及他們當時乘坐的快艇等，片段並稱法院查明他們的衛星電話及Telegram群組資訊，顯示有「上家」指揮。

明報報導，12港人偷渡案中，有10人被深圳鹽田法院分別判囚7個月至3年。

報導說，從「直播港澳台」片段所見，深圳公安檢獲的證物包括電筒、鞋、十多支魚竿及釣魚用具等，以透明膠袋分類包裝，其中一袋證物寫上案發時間為「2020年8月23日」，案件性質是「偷渡案」。

據報導，片段播出一艘船身紅色和銀色的快艇，畫面左上角寫有「偷渡案查獲證物」。片段指出，經法院審理查明，船上所檢獲的衛星電話及涉案者Telegram群組內資訊顯示，鄧棨然、喬映瑜在「上家」指揮下，聯絡其他涉案人策劃偷渡。

報導稱，涉組織他人偷越邊境被判囚兩年的喬映瑜，其家屬表示，曾向官派律師查詢上訴事宜，對方僅回覆一次，稱上訴需由喬映瑜本人提申請，又著家屬寫信給喬，勸說她提上訴，家屬再問官派律師能否到看守所傳話，至今未獲回覆。家屬又稱，未知喬會否轉去其他監獄，暫時不會北上探視，待有確實地點再計畫。

另據大公報獨家追訪涉案快艇的成姓原船主，成向記者聲稱該艘快艇於案發前已出售，「8月中介公司帶兩三個人看過兩次船，我不認識他們」。

成更透露，兩次收取合共數十萬元後，於同月中旬將快艇出售，隨後獲悉該船在短時間內「再轉名」，而快艇的出售時間與鄧棨然購入快艇的時間脗合。

深圳衛視節目「直播港澳台」日前播放有關12港人偷渡案的專輯，影片播放案中證物包括...
深圳衛視節目「直播港澳台」日前播放有關12港人偷渡案的專輯，影片播放案中證物包括一艘船身紅色和銀色的快艇。（影片截圖）

偷渡 邊境 公安

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