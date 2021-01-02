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「香港再無暴亂」 林鄭談國安法：港府設小組獻策

記者呂佳蓉／香港2日電
香港特首林鄭月娥1日透露，在港區國安法制定過程中，港府內部組成核心小組，在起草法案的過程中給了許多意見。（取材自臉書）
香港特首林鄭月娥1日透露，在港區國安法制定過程中，港府內部組成核心小組，在起草法案的過程中給了許多意見。（取材自臉書）

香港特首林鄭月娥1日透露，在港區國安法制定過程中，港府內部組成核心小組，成員有她本人、香港律政司司長與保安局局長，在起草法案的過程中給了許多意見，並稱意見受到北京的重視。

林鄭月娥1日在臉書發布一則與香港行政會議召集人陳智思對談影片。這一段影片中談到去年訂立港區國安法的過程，林鄭為該法辯護稱，港區國安法包含了不少法律原則，像是一罪不能兩審，未判有罪前，一定要假設被告是無罪，並要經過公開審訊。

林鄭月娥強調，北京訂定港區國安法只是要畫清楚底線，要求也不高，這些要求包含維護國家安全、保障領土完整，她希望在社會有廣泛的教育與宣傳，以便港人認識國家安全的重要性。

林鄭還聲稱，港區國安法立法後收到立竿見影的作用，「香港真的平伏了」，再無暴亂事件；她說，去年此時很擔心，因為每晚都有很多暴力事件，每天有人向地下鐵路投擲汽油彈，商界人士也很擔心。

身兼全國人大代表的陳智思表示，明白北京訂立港區國安法的決定，並表示北京方面在立法前曾不斷重申其對香港問題的三條紅線，給予了機會。而即使訂立港區國安法，北京方面也是有很高的容忍度，比如國安法不設追溯期。

北京方面對香港畫下的三條紅線，大致是不能從事危害國家主權安全的活動、不能挑戰北京權力和基本法權威、不能利用香港對內地進行滲透顛覆活動。

北京 香港 港區國安法

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