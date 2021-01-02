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元旦連假出遊爆人潮 港衞生防護中心憂疫情反彈

香港新聞組／香港2日電
在尖沙咀文化中心及海港城一帶，大批市民1日仍然用樂觀積極的心態迎接全新的一年。 （中通社）
在尖沙咀文化中心及海港城一帶，大批市民1日仍然用樂觀積極的心態迎接全新的一年。 （中通社）

香港衞生防護中心昨日公布香港只新增42宗確診個案，是過去近一個半月以來單日的新低，初步確診個案則只有30多宗。不過，香港繼早前聖誕假期多人外出聚集後，昨日開始的元旦三天假期續有大批巿民到處遊玩，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，確診數字下降是好事，惟部分患者的潛伏期較長，加上正值新年假期，擔心疫情反彈。

新增42確診 一個半月新低

文匯報報導，昨日是元旦假期首日，不少市民趁新年長假期外出，除尖沙咀、旺角、銅鑼灣等旺區人流較平日擠擁外，西貢、郊野公園及離島等亦擠滿遊人，有市民趁假期遠足。不過，張竹君指有不少行山人士未遵守社交距離，也有人脫下口罩，擔心疫情有機會反彈。

由於疫情無法出外旅行，市民選擇在酒店「宅度假 staycation」成為熱潮，其中大除夕便有不少巿民到酒店倒數慶祝新年來臨。在尖沙咀的酒店，不少房間玻璃窗也有氣球和貼上2021字眼的裝飾，顯示巿民前日起陸續到酒店度假。昨日到尖沙咀區部分酒店仍有大批市民排隊等候辦理入住手續，主要是以年輕人居多，酒店職員表示，辦理入住手續或需要等候半個小時。

據報導，張竹君昨日在疫情記者會上指出，現時正值長假，市民與家人聚會雖然屬正常，但亦應減少多人一起的聚會。她憂慮會出現超級傳播者或有其他傳播，導致疫情回升。

她又指出，雖然大多數患者的潛伏期都在一周以內，但也有人潛伏期較長，故現時的確診數字雖有回落，惟未能反映所有確診個案，需要再觀察一段時間，了解是否有第二代甚至第三代傳播。

報導指出，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨日接受電台節目訪問時表示，近日有太多節日，大除夕晚尖沙咀街頭人頭湧湧，爆發家庭聚會群組「不覺得奇怪」。

2021年元旦，香港防疫抗疫工作不放鬆。圖為警方在中環愛丁堡廣場巡查。 （中新社...
2021年元旦，香港防疫抗疫工作不放鬆。圖為警方在中環愛丁堡廣場巡查。 （中新社）

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