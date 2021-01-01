無煙花無酒吧…港人盼2021香港快好起來

今年維港沒有施放煙花。(美聯社)

在新冠病毒疫情 陰霾下，港人告別2020年，維港除夕煙花再次缺席，蘭桂坊冷清，尖沙咀人流也不及往年，但仍有不少人聚集海傍迎接新年來臨，多數人的新年願望是「快點除口罩」，還有人表示，希望香港 快點好起來。

疫情影響，除夕夜蘭桂坊人潮稀少。(中新社)

受新冠肺炎疫情影響，旅發局取消除夕煙花倒數，改在網上舉行，昨晚11時起在旅發局網站線上可以觀賞香港除夕倒數。零時零分，網站直播約兩分鐘短片，展示維港景色以及地標。

香港01報導，雖然除夕煙花倒數取消，但除夕夜仍有市民私下放「民間煙花」。昨日深夜11時40分，九龍城賈炳達道公園就有人放煙花，煙花升至附近大廈的一半高度，五光十色劃破漆黑夜空，傳出「嘭嘭嘭」的煙花聲，過程歷時逾1分鐘。

煙花結束後，不少目擊市民歡呼聲四起，並大叫「新年快樂」。

報導稱，因為疫情，除夕夜香港也沒有堂食，近百人在尖沙咀厚福街不同食肆或飲品店等外賣，還有人在街上吃起來。

市民李先生稱，要與女朋友逛街度過2020最後一晚，他說街上人流少，沒有節日氣氛，感到2020年過得不順利，展望新一年，他希望疫情可以早日完結。

不懼疫情，仍有大批香港市民在尖沙咀慶祝新年。(中通社)

另據明報報導，在尖沙咀海傍，昨晚8時半已有人潮管制措施，接近零時人流漸多，但警察 要求他們不能逗留，並廣播提醒晚上沒有倒數活動。

報導說，至10時左右人流增加，不足50米便有數個警察站崗，碼頭附近巴士站亦有至少6輛衝鋒車停泊，有警察提醒吸菸市民要戴好口罩。沿路不難看到多於二人聚在一起，也有不少人兜售會亮燈的氣球或有小燈泡的頭箍。