港府上訴成功…才回家過聖誕 黎智英還押牢房跨年

香港終審法院批准律政司上訴，壹傳媒集團創辦人黎智英保釋受阻，即時還押至2月1日。（路透）

被控違反港區國安法 的壹傳媒創辦人黎智英，保釋回家過了平安夜和聖誕節 ，但不能過跨年夜和元旦，港府律政司向香港 終審法院提出上訴，終審法院昨批出這一上訴許可，黎智英再被即時還押至少一個月。

黎智英被指控犯欺詐罪，再被加控違反港區國安法，指其犯下「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪。控方原以需時調查為由，要求將其羈押到4月再審，黎智英數度申請保釋，平安夜前夕獲香港高等法院批准，以多項嚴格條件保釋。

就這一香港首宗涉及港區國安法而獲批保釋的案件，港府不滿，律政司立即向香港終審法院提出上訴。

香港終審法院首席法官馬道立、常任法官李義、常任法官張舉能，作為國安法指定法官處理這一上訴，昨上午開庭聆訊後，下午公布裁決，指港府律政司的上訴許可申請，當中部分申請理由獲批，黎智英在等候審訊期間需還押，等待法院2月1日處理有關上訴。

黎智英昨由資深大律師鄧樂勤陪同，約9時半到法院。法院外有人支持黎智英，亦有人要求再關押黎智英。

香港終審法院法官在聆訊指出，法律條文中並無提到終審法院有覆核保釋決定的法律地位。

港府律政司代表在庭上指，港區國安法第42條列明，除非法官有充足理由相信，被告不會繼續實施危害國家安全的行為，否則不得准予保釋，今次案件涉及國安法，法庭在考慮是否批准保釋時，應考慮更多「國家安全」問題，認為法院須批准上訴。

代表黎智英的資深大律師鄧樂勤則指，港區國安法並不影響法庭一貫考慮刑事案件保釋的做法，國安法亦列明若法庭相信被告不會再重犯才可批准保釋，而原審法官信納被告在遵守保釋條件下，批出保釋，已有充分理由相信他不會重犯，並無錯誤理解條文。

香港終審法院的判詞，只是批准律政司就高等法院保釋決定的上訴許可，但舉行聆訊前批准律政司申請繼續羈押黎。2月1日後黎是再獲保釋或繼續還押，要待終院再開庭裁決。

獲悉裁決後，黎智英面露失望表情，旁聽的親友則當庭抽泣，散庭後黎智英女兒步出時失聲痛哭，眾親友相擁安慰。