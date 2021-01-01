27.2萬港人領英BNO 較2019年全年飈八成

香港示意圖。圖／shutterstock

據英國 政府護照辦公室的最新數據顯示，2020年前11月，英國向港人簽發逾27.2萬本英國國民（海外）護照（BNO），較2019年全年多近80%。此外，近540萬合資格香港居民，1月31日起可申請BNO簽證移民 英國。

明報報導，英國內政部關於BNO簽證計畫的政策影響評估（Impact Assessment）報告推算，未來5年或有32萬港人移民英國，最極端會有105萬人。

據報導，英國政府半年前宣布推出BNO簽證移民計畫，除不設限額，申請費較一般工作簽證 低，擁有BNO身分的港人，不必持有效BNO護照亦可申領。

報導說，根據英國《資訊自由法》向英國政府護照辦公室取得最新審批數據，2020年前11月，英國簽發27萬2395本BNO護照予港人，較2019年全年簽發15萬1526本急增近80%。

報導指，按月分析，2019年6月反修例運動爆發後，BNO護照簽發量大增，2019年8月至2020年1月，每月發出1萬至約4萬本不等；2020年上半年疫情爆發，簽發量大幅回落，然而港區國安法生效後，簽發量再大增，10月及11月份均直逼6萬本。