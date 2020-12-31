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港增54宗確診 多涉聖誕聚會 就怕元旦後反彈

香港新聞組／香港31日電
香港30日再添確診病例54例，官員指近日很多病例與聖誕聚會有關。圖為平安夜尖沙咀人流暢旺。（中通社）
香港30日再添確診病例54例，官員指近日很多病例與聖誕聚會有關。圖為平安夜尖沙咀人流暢旺。（中通社）

香港昨天再添新冠肺炎確診病例54例，其中有13例傳播源頭不明。官員指出，近日很多病例與聖誕聚會有關，如果元旦假期情況相同，不排除疫情數據反彈。

綜合香港01、香港電台報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，香港30日新增確診病例54例，其中本土占47例，且有13例源頭不明。另外，30日又新增50多例初步確診。

香港11月爆發第四波疫情迄今，仍沒有明顯回落跡象。港府30日再公告44座大廈必須接受強制檢測，要求17日至30日期間曾這44座大廈超過兩小時的人，須於2021年1月4日或之前接受檢測。

張竹君表示，這兩天的病例中有很多與聖誕期間聚會有關，可能市民不外出就改為在家中聚會，其中還有病例涉及20人的聚會。她說，假如元旦與週末假期情況相同，有機會有超級傳播者在某些地方傳播病毒，（疫情）數據可能會反彈。

據官方通報，香港迄今累計確診8779例，30日再有3名病患離世，累計已有146人染疫死亡。

另據明報報導，30日傍晚近6時，數十人在坪石邨流動採樣站排隊輪候，不少是長者。藍石樓居民、80多歲的韋婆婆穿了羽絨等五件衣服到採樣站輪候，她花約一小時排隊，完成採樣後稱覺得好冷。黃石樓居民黃小姐獲記者告知後才得悉須強制檢測，她說大廈沒相關通告。她說家中長者行動不便，加上天氣轉冷，打算待氣溫回升才帶家人到採樣站接受檢測。金石樓居民謝小姐亦不知道自己須接受強制檢測，她打算待自己放假、在早上採樣站較少人排隊時，才陪同家中長者做檢測，以免人多聚集易「中招」。

檢測 香港 疫情

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