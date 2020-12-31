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12港人案判刑 人大：已是從輕發落

香港新聞組／香港31日電
全國人大常委譚耀宗表示10港人分別判處7個月至3年不等徒刑，算「從輕發落」。（取材自新浪網）
全國人大常委譚耀宗表示10港人分別判處7個月至3年不等徒刑，算「從輕發落」。（取材自新浪網）

針對12港人偷渡赴台的案件，中國全國人大常委譚耀宗表示，被告分別被判處7個月至3年不等的有期徒刑，算是「從輕發落」。

香港電台報導，譚耀宗說，根據中國刑法，相關罪刑可判處2年以上，7年以下有期徒刑。然而，2名涉及組織偷渡的被告分別被判刑2年及3年，是「從輕判罰」。至於涉嫌偷渡罪的8人，遭判處1年以下刑期，扣減被羈押的時間，預期3個月後就可返回香港。

譚耀宗還說，另2名未成年人士，相信是因有悔罪表現，法院亦按法例不予起訴。

對於案件未公開審訊，譚耀宗指出，法院是否公開審案，是據法例行事。例如涉及國家機密、商業祕密、個人私隱、當事人申請不公開等。但他不清楚，這次究竟涉及哪個因素。

譚耀宗稱，這起案件的涉案者屬棄保潛逃是嚴重罪行，預計港府會繼續檢控程序，不會因為當事人有多人或外國勢力支持便可脫罪。

另據明報報導，港區人大代表葉國謙認為算是從輕處理。他說歐盟等外國政府或組織說法對中國法治有偏見，認為法院無考慮外國說法，而是按正常做法審判。基本法委員會委員梁美芬說，「這次在中國法律來說，如果純粹是偷渡或組織偷渡是屬於中度判決，既不是最重，亦不算輕。」

偷渡 中國 香港

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