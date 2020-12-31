12港人案判刑 10人囚7月至3年 民團：司法一場鬧劇

深圳市鹽田區法院30日就12港人偷渡案宣判後，其中兩名未被起訴的未成年港人，中午被移交給香港警方。(路透)

12港人偷渡 案其中10人昨日在深圳被判囚7個月到3年、罰款1萬至2萬元人民幣 （約1532至3065美元 ）不等。內地官媒報導被告在庭上哽咽道「認知內地法治公平公正及嚴謹」；「12港人關注組」形容整個司法過程完全是「一場鬧劇」。

「12港人關注組」晚上8時透過臉書發表聲明說，12港人不能自由選擇律師代表，秘密拘留期間的人身安全及通訊權利得不到保障，官派律師隱瞞身分及案件訊息，聲稱「公開審訊」卻只有中共自己人可出席；案件審結，卻不見判決書，整個司法過程完全是「一場鬧劇」。

聲明指出，喬映瑜家人形容所謂的官派律師一直如同失蹤，從不回覆電話及訊息。除了開庭日期外都不告知家屬，而且判刑至今電話一直關機，即使打去律師樓也否認有接此案。

聲明表示，正如鄭子豪爸爸所言，對12人來說，即使只判一日都是冤獄，更何況喬映瑜和鄧棨然將面臨數以年計的刑期，情況令人憂慮。

明報報導，鄧棨然被判囚3年，其家人表示雖有心理準備刑期以年計，但看到判決時「仍希望是假的」。家人稱目前最擔心鄧長時間沒接觸認識的人，擔心其精神及心理狀態，「天氣轉，對他的哮喘及皮膚病又如何？」至於會否到深圳探監，家屬表示鄧會往哪個監獄服刑、如何探監「全是很大的問號」，希望港府能協助安排，但不抱期望。

據報導，李子賢被判囚7個月，其母親表示案件「總算有個結論」，稱已打算到深圳探望兒子，但需要知道時間表、檢疫安排等，希望內地能提供指示。李母又說看到兩名未成年人回港「手腳仲郁得」，對兒子現況感到稍為安心。

•入境處不知被囚地點

報導引述協助被捕港人家屬的鄒家成表示，有家屬正籌備到深圳探訪家人。他稱入境處昨致電家屬，稱因不知各人被囚地點，不能協助他們探訪。鄒指入境處若有心協助家屬，應先了解看守所探監程序；官派律師亦拒絕回答家屬有關查詢。

報導指出，保安局稱，入境處「協助在外香港居民小組」及駐粵辦接獲家屬求助及書面訴求後已跟進事件。

報導說，有不願具名的家屬委託律師認為，鄧及喬作為「從犯」的判刑太重，又認為專門做偷渡生意才構成組織罪。內地刑事辯護律師莫少平認為難以評論刑罰輕重，但指判決在刑罰幅度內。他又說組織罪不一定涉及生意，領導、聯繫偷渡工具者已構成組織行為。