我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1951萬例 紐約州逾95萬

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

港終院明開庭 黎智英辭壹傳媒

香港特派員李春／香港30日電
壹傳媒創辦人黎智英趕在香港終審法院開庭前，辭任壹傳媒主席。圖為港警站立在港版國安法宣傳車輛前方。（中通社）
壹傳媒創辦人黎智英趕在香港終審法院開庭前，辭任壹傳媒主席。圖為港警站立在港版國安法宣傳車輛前方。（中通社）

壹傳媒創辦人黎智英被控違反港版國安法後獲准保釋，大陸官媒表達極度不滿，港府上訴至終審法院，終院三名大法官年底（12月31日）加班審理，黎智英在審前辭任壹傳媒主席。

香港壹傳媒昨晚公布說，黎智英已辭任董事會主席兼執行董事，以便有更多時間處理個人事務，現任非執行董事葉一堅，已獲委任為主席。 

此前黎智英被控違反港版國安法，在被羈押兩天後，港府要求羈押到明年4月開審，但23日香港高等法院法官批准保釋。港府律政司不服，向香港終審法院提出上訴。與之同時，中共中央機關報人民日報出聲，要求大陸駐香港的新機構香港國安公署介入，香港建制派人士更出言要將黎智英送中審判。

港府律政司不滿決定向終審法院申請上訴許可，及申請臨時命令要求在等候處理上訴許可期間，再次羈押黎智英，終院定於12月31日開庭處理。香港司法機構網頁顯示，處理案件的三位法官分別為終法院首席法官馬道立、常任法官李義及張舉能，預計聆訊需時一小時。

批准黎保釋的香港高等法院國安法指定法官李運騰，29日頒下書面理由，指控方提出申請人分別在7月及8月的兩段訪問內容，法官指儘管有攻擊性，但黎的言論似乎是意見和批評，多於是「請求」。

李運騰說，雖然法庭早前拒絕解除對申請人的旅遊限制，但並無發現其有意圖潛逃。法庭明白有外國中止或暫緩與香港移交逃犯的司法互助安排，會增加申請人一旦離港後尋求他回港的難度，但保釋申請只能按法律及證據等決定。申請人一方提出了千萬港元的現金和人事擔保的保釋條件，亦有提出佩戴電子儀器讓警方監察行動，但律政司一方表示在香港不可行，申請人於是提出願意不得離開住所，因此法庭認同已降低其潛逃風險問題。

法官又說，按以往涉及香港國安法案件，只要有足夠理由被告不會再犯侵害國家安全罪行，就可保釋。法官說，申請人一方指出，只要黎多發布一則貼文，就重新還押，而申請人提出的保釋承諾是為今次案件度身訂造，讓法庭有足夠理由相信如果批出保釋，被告不會再犯國安罪行。

黎智英早前雖獲准保釋，但保釋條件前所未見，包括現金及人事擔保共1030萬港元，除要到法庭和警署報到，不得離開住所，亦不可與外國官員會面，不得接受訪問及在社交平台發文等。同時，香港警方已在黎智英的寓所外設立路障，檢查出入車輛，這也被認為之前未見。

香港 港版國安法 中共

上一則

擁9000萬用戶 連鎖「學霸君」驚爆破產倒閉

下一則

12港人案宣判 10人囚7月至3年 2未成年不起訴

延伸閱讀

黎智英辭任壹傳媒主席 葉一堅接任

黎智英辭任壹傳媒主席 葉一堅接任
人民日報轟港法院准黎智英保釋：若不秉公處理 傷害香港法治

人民日報轟港法院准黎智英保釋：若不秉公處理 傷害香港法治
黎智英獲准保釋 中國官媒：逃走誰負責？

黎智英獲准保釋 中國官媒：逃走誰負責？
黎智英交保 香港律政司上訴 29日開庭

黎智英交保 香港律政司上訴 29日開庭

熱門新聞

李女士(左)說，王先生最初給她的印象不是很好。(視頻截圖)

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

2020-12-23 09:00
邱先甫位於金牛區家中的藏品。（取材自紅星新聞）

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

2020-12-26 10:00
阿里巴巴創辦人馬雲。 美聯社

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

2020-12-28 08:20
小趙喝了「石墨生花」拿來摻有迷藥的易拉罐飲料後被性侵的過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。（視頻截圖）

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

2020-12-28 13:00
傅雷家書。（取材自豆瓣）

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

2020-12-29 02:29
王男多提了錢，並以銀行窗口這塊「離櫃概不負責」的牌子為由，表示自己沒必要主動退錢。（取材自瀟湘晨報）

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

2020-12-25 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普
民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺
600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出
魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手

魯比歐支持調高紓困支票 法案命運掌握於麥康諾之手
南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院