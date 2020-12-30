港終院明開庭 黎智英辭壹傳媒

壹傳媒創辦人黎智英趕在香港終審法院開庭前，辭任壹傳媒主席。圖為港警站立在港版國安法宣傳車輛前方。（中通社）

壹傳媒創辦人黎智英被控違反港版國安法 後獲准保釋，大陸官媒表達極度不滿，港府上訴至終審法院，終院三名大法官年底（12月31日）加班審理，黎智英在審前辭任壹傳媒主席。

香港 壹傳媒昨晚公布說，黎智英已辭任董事會主席兼執行董事，以便有更多時間處理個人事務，現任非執行董事葉一堅，已獲委任為主席。

此前黎智英被控違反港版國安法，在被羈押兩天後，港府要求羈押到明年4月開審，但23日香港高等法院法官批准保釋。港府律政司不服，向香港終審法院提出上訴。與之同時，中共 中央機關報人民日報出聲，要求大陸駐香港的新機構香港國安公署介入，香港建制派人士更出言要將黎智英送中審判。

港府律政司不滿決定向終審法院申請上訴許可，及申請臨時命令要求在等候處理上訴許可期間，再次羈押黎智英，終院定於12月31日開庭處理。香港司法機構網頁顯示，處理案件的三位法官分別為終法院首席法官馬道立、常任法官李義及張舉能，預計聆訊需時一小時。

批准黎保釋的香港高等法院國安法指定法官李運騰，29日頒下書面理由，指控方提出申請人分別在7月及8月的兩段訪問內容，法官指儘管有攻擊性，但黎的言論似乎是意見和批評，多於是「請求」。

李運騰說，雖然法庭早前拒絕解除對申請人的旅遊限制，但並無發現其有意圖潛逃。法庭明白有外國中止或暫緩與香港移交逃犯的司法互助安排，會增加申請人一旦離港後尋求他回港的難度，但保釋申請只能按法律及證據等決定。申請人一方提出了千萬港元的現金和人事擔保的保釋條件，亦有提出佩戴電子儀器讓警方監察行動，但律政司一方表示在香港不可行，申請人於是提出願意不得離開住所，因此法庭認同已降低其潛逃風險問題。

法官又說，按以往涉及香港國安法案件，只要有足夠理由被告不會再犯侵害國家安全罪行，就可保釋。法官說，申請人一方指出，只要黎多發布一則貼文，就重新還押，而申請人提出的保釋承諾是為今次案件度身訂造，讓法庭有足夠理由相信如果批出保釋，被告不會再犯國安罪行。

黎智英早前雖獲准保釋，但保釋條件前所未見，包括現金及人事擔保共1030萬港元，除要到法庭和警署報到，不得離開住所，亦不可與外國官員會面，不得接受訪問及在社交平台發文等。同時，香港警方已在黎智英的寓所外設立路障，檢查出入車輛，這也被認為之前未見。