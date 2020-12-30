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2020香港離世名人 追憶何鴻燊 陳木勝…

香港新聞組整理
港澳知名企業家何鴻燊5月在香港逝世，享年98歲。圖為2003年，流失海外的圓明園國寶「豬首」銅像回到中國，與牛首、猴首、虎首三件銅像在失散143年之後團聚，在圓明園免費公開展出。「豬首」銅像由何鴻燊捐款600多萬元人民幣自海外購回。 （中新社資料照片)
港澳知名企業家何鴻燊5月在香港逝世，享年98歲。圖為2003年，流失海外的圓明園國寶「豬首」銅像回到中國，與牛首、猴首、虎首三件銅像在失散143年之後團聚，在圓明園免費公開展出。「豬首」銅像由何鴻燊捐款600多萬元人民幣自海外購回。 （中新社資料照片)

2020年，香港政商界、影劇圈有若干名人殞落，包括寫下港澳傳奇故事的澳門賭王何鴻燊、多次勸諫林鄭的香港自由黨第一屆主席李鵬飛、旗下擁有超過1300間分店的美心集團創辦人伍沾德、「愉景灣之父」香港興業主席查懋聲，還有「天若有情」導演陳木勝。

何鴻燊 身家5000億賭王╱98歲

身家逾5000億港元的澳門賭王何鴻燊5月26日病逝，享耆壽98歲，一生傳奇。他一手建立包括博弈、旅遊、航運、地產等在內的龐大事業。他家庭背景顯赫，是香港望族何東爵士的侄孫，因而擁有猶太、荷蘭、英國、中國等血統。曾因家道中落，窮到身上僅有10港元（約1.28美元），他善用第一桶金創辦了澳門煤油公司，還進軍博弈產業，而有了「賭王」的封號。

何鴻燊的感情世界也很精采，一共娶了4位太太，共有17個子女，號稱「4房17傑」，其中多人在演藝圈工作，所以常出現在影劇新聞，而他殞落後財產的去向也成了矚目焦點。港產片「賭城大亨」據傳是以賭王為藍本的電影，演繹賭王一生愛恨情仇，但何鴻燊的一生都是傳奇，電影再濃縮，也難全。

賭王60年代起獨攬全澳門的賭場經營權，把澳門打造成東亞和東南亞賭客之城，澳門的財稅半數來自他的賭業，亦即一半澳門人在給他打工。

陳木勝 執導「天若有情」成名╱58歲

香港導演陳木勝8月23日因鼻咽癌離世，終年58歲，留下太太、一子一女。他去年底在拍攝最後一部由甄子丹、謝霆鋒主演的「怒火」時，身體感到不適，檢查後才發現鼻咽癌末期。

陳木勝1990年由電視圈殺入影壇，首部執導的作品是由劉德華及吳倩蓮主演的「天若有情」，電影票房及口碑都相當好，也為吳孟達帶來金像獎最佳男配角獎座。

要數陳木勝最在行的電影類型，相信是警匪及動作電影。他受到吳宇森、杜琪峯、徐克影響頗深，曾以「衝鋒隊怒火街頭」、「雙雄」、「新警察故事」、「保持通話」及「掃毒」等五度提名金像獎最佳導演，可惜總與獎項擦身而過。

圖為陳木勝（左）與謝霆鋒的資料圖片。（中通社資料照片)
圖為陳木勝（左）與謝霆鋒的資料圖片。（中通社資料照片)

李鵬飛 創自由黨、勸諫林鄭╱80歲

人稱「飛哥」的香港前立法會及行政局議員、自由黨創黨主席李鵬飛5月15日逝世，享年80歲。

特首林鄭月娥表示，就任後接受的第一個電視訪問就是由李鵬飛主持，對他辭世表示深切哀悼，讚揚他「退任議員後仍心繫社會，經常就社會議題發表精闢獨到的意見」。

李鵬飛心繫香港，近年多次勸諫林鄭，去年爆發反修例風波後李提醒她為官之道，當內地與香港利益有衝突時要「站在香港人一方」，並多次連署要求港府撤回修例、成立獨立調查委員會，徹底找出問題根源，但林鄭未採納。

李鵬飛（左）2007主持有線電視「飛常政經」節目，邀請行政會議前召集人鍾士元（右...
李鵬飛（左）2007主持有線電視「飛常政經」節目，邀請行政會議前召集人鍾士元（右）暢論特區施政。（中新社資料照片）

查懋聲 愉景灣之父╱77歲

與金庸系出同宗的香港興業主席查懋聲，11月6日在家人陪同下於美國加州辭世，享壽77歲。

有「愉景灣之父」之稱的查懋聲，最為人熟悉的事跡是當年與其父查濟民發展愉景灣項目。1976年王永祥成立香港興業，及後向港府買地命名為愉景灣，惟當地缺乏水電和交通，開發成本巨大。隨後查濟民收購香港興業股權，愉景灣第一期在1980年開盤時，單位在24小時內全部售罄。

香港興業主席查懋聲。（中新社資料照片）
香港興業主席查懋聲。（中新社資料照片）

伍沾德 美心集團創辦人╱101歲

美心集團創辦人伍沾德，10月29日與世長辭，享年101歲。1956年跟哥哥創辦美心，首家「美心餐廳」於中環連卡佛大廈開業。1970年代表香港參加大阪世界博覽會香港館，怡和集團的置地公司1972年加入成為股東，同年集團首家快餐店開業。集團其後進一步擴大市場規模，範圍包括中菜、西式糕餅。

美心至今已發展成具規模的餐飲集團，在內地、港澳及東南亞擁分店逾1700間。

香港美心集團創辦人伍沾德。 （中新社資料照片)
香港美心集團創辦人伍沾德。 （中新社資料照片)

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