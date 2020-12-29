污水被驗出病毒 港首幢無確診大廈強檢

香港28日新增61宗新冠肺炎確診病例，官塘基督教聯合醫院群組新增6宗確診病例。圖為官塘基督教聯合醫院，醫護人員於現場協助市民出入醫院。（中新社）

香港 第四波新冠肺炎疫情 爆發以來，多個住宅樓宇成為「疫廈」，香港大學團隊昨日首次發現有大廈雖暫時尚無人確診，污水卻被驗出新冠病毒。團隊發現，彩雲邨豐澤樓的五天污水樣本，當中四天的樣本含新冠病毒，團隊懷疑大廈內或有隱形確診者，為保障全棟大廈居民的健康，港府向豐澤樓發出強制檢測 公告，成為首幢未有確診先被強制檢測的「疫廈」。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

文匯報報導，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情記者會上表示，暫時未收到豐澤樓有居民初步陽性的報告，日後或有更多因為污水驗出病毒而要強制檢測的群組。

領導此次作污水化驗的港大醫學院院長梁卓偉則表示，毗鄰豐澤樓的明麗樓早前爆發群組感染，團隊擔心豐澤樓被殃及、出現交叉感染風險，故對明麗樓、豐澤樓和附近的啟輝樓進行污水病毒檢測，23日起在5天的污水樣本中，發現4個豐澤樓污水樣本呈陽性，相信「假陽性」的可能性低，最大可能是樓宇內有無病徵個案或隱形傳播。

雖然豐澤樓至今仍未出現確診個案，但是港府向其發出強制檢測令。梁卓偉解釋，豐澤樓的強制檢測令是保障住戶的健康，他說：「要有強檢令，最主要的科學理據，是因為明麗樓共有15個確診個案，邨內的布局共有3幢樓宇，睇睇鄰近樓房會唔會可能有交叉感染嘅情況。」

•港增61確診 聯合醫院疫情再添7例

香港昨新增61宗新冠肺炎確診個案，當中60宗均為本地個案，其中，爆發群聚感染的聯合醫院再添6例確診。另外還有1名來自越南的非法入境人士，在被羈留後確診。

聯合醫院爆發大規模的群組感染，累計12名病人及7名醫護人員染疫，另有幾十名醫護需要接受檢疫，當中患末期病的74歲女患者昨離世。