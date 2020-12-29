鹽田法院改口10港人「公開庭審」 允旁聽但「名額已滿」

香港示意圖。圖／shutterstock

深圳鹽田法院職員早前稱有關案件「不公開庭審」及不設旁聽，法院職員昨午開庭前改稱案件「依法公開庭審」，允許旁聽，但名額已滿。數名外國領事人員，包括美國 、英國 、加拿大、葡萄牙、澳洲及荷蘭的代表，約中午1時半抵達法院，但未獲准入內旁聽。

事件再度引動中美外交口角，美國駐北京大使館發聲明，呼籲中國 立即釋放12港人，容許他們離開中國，又指他們是為逃避暴政。中國外交部發言人趙立堅則稱，案件正在審理中，批評美方有關言論罔顧事實，強調中國是法治國家，有法必依，違法必究，敦促美方「停止藉香港問題干涉中國內政、停止干涉中國司法主權」。

明報報導，深圳鹽田法院職員早前稱有關案件不設旁聽，遭12港人的家屬批評「祕密審訊」，有違內地宣稱的「陽光司法」。法院職員昨午開庭前接受查詢，改稱案件「依法公開庭審」，允許旁聽，但「名額已滿」。

據報導，美國國務院表示，美國駐廣州領事曾根據程序，要求到庭觀察庭審。昨日到庭的美國、加拿大、英國等國外交人員，被深圳鹽田法院拒諸門外。

報導指出，法院昨晚於庭審後發通報，稱部分港籍和深圳市人大代表、政協委員、記者，以及被告人親屬，旁聽了公開審理，但無提及旁聽者名單身分。