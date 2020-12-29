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10港人認罪求輕判 擇日宣判 法院稱「親屬旁聽」遭質疑

香港新聞組／香港29日電
12港人涉非法越境案受國際社會關注，28日下午在深圳開庭時，美英加等多國駐廣州領事人員到法院關切，希望入內旁聽。（Getty Images）
12港人涉非法越境案受國際社會關注，28日下午在深圳開庭時，美英加等多國駐廣州領事人員到法院關切，希望入內旁聽。（Getty Images）

12名試圖逃往台灣香港人，在遭深圳警方拘捕後，其中10人被控非法越境罪，昨在深圳鹽田區法院審結，10人當庭表示認罪，希望法庭從輕處罰，法院稱將擇日宣判，並稱部分港籍和深圳市人大代表、政協委員、新聞記者及被告人親屬旁聽公開審理；但多名外國領事館人員試圖旁聽審判被拒。

•警車巡邏 裝甲車戒備

文匯報、深圳特區報昨晚報導，被告10人當庭表示認罪，希望法庭從輕處罰。其中深圳特區報的報導獲中新網及人民日報微博轉載。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

鄧棨然、喬映瑜被控組織他人偷越邊境，鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟等8人被控偷越邊境。鹽田法院昨午2時半開審，法院周邊交通管制，有警察駐守，法院門外圍起2米高水馬，附近有警車巡邏，亦有裝甲車戒備。有美歐國家外交人員嘗試入內旁聽被拒。

明報報導，傍晚6時半，鹽田法院在官方網站表示，「依法公開開庭審理」案件，又稱法庭聽取了檢察機關的公訴意見和各被告及委託律師的辯護意見，案件將「擇期宣判」。法院並稱，部分港籍和深圳市人大代表、政協委員、新聞記者以及被告人親屬旁聽了公開審理。

•家屬質疑拖延宣判

據報導，對於法院宣稱有被告親屬旁聽，協助家屬的「12港人關注組」表示其所接觸家屬未有獲准旁聽，又引述官派律師稱旁聽須向法官申請，惟至昨日庭審後仍未知法官名字，質疑該親屬「有否申請？如何入到去？」，批評昨日屬「祕密審訊」。

另據香港電台報導，12港人案其中10人在深圳鹽田法院受審，擇期宣判。家屬質疑被告已「認罪認罰」，為何拖延宣判，亦有家屬質疑官派律師並非為被告爭取最佳權益。其中一名家屬委託的律師表示，不當庭宣判存在幾個可能性，包括庭審發生一些意外情況，法官不敢擅自決定，需要匯報聽從更高級別官員的決定。家屬律師又認為，兩名未成年人的聽證結果仍未有，需要等待結果後才一併公布。另外，本案性質重大，需要履行內部審批程序。

•2未成年最快下月聽證

明報報導，按內地刑事訴訟法，法院須在受理後兩月內宣判，最遲不得逾3個月。另外，鹽田檢察院將對被捕時未成年的廖子文和黃臨福作不公開聽證，按內地法律須於11月起計的起訴期限內一至一個半月內舉行，即最快下月召開。

12港人偷渡案28日在深圳市鹽田區法院首度開庭審理，法庭宣布「擇期宣判」。圖為當...
12港人偷渡案28日在深圳市鹽田區法院首度開庭審理，法庭宣布「擇期宣判」。圖為當事人家屬事後舉行記者會，要求中國當局不要再以「擇期宣判」拖延釋放他們的時間。（中央社）
12港人偷渡案28日在深圳市鹽田區法院首度開庭審理，法庭宣布「擇期宣判」。圖為當...
12港人偷渡案28日在深圳市鹽田區法院首度開庭審理，法庭宣布「擇期宣判」。圖為當事人家屬事後舉行記者會，要求中國當局不要再以「擇期宣判」拖延釋放他們的時間。（歐新社）
12港人案28日首次在廣東省鹽田法院出庭應訊，港民主派人士當天在中聯辦外，持標語...
12港人案28日首次在廣東省鹽田法院出庭應訊，港民主派人士當天在中聯辦外，持標語要求北京釋放12人。（歐新社）

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