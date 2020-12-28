10港人閉門審訊 美駐廣州領事承諾協調8國領事出席

12名港人8月底試圖偷渡台灣時，遭深圳海警截獲扣押。（歐新社）

涉嫌偷渡被廣東海警拘捕的12名港人中，10人被深圳市鹽田區人民檢察院檢控，案件28日午首度開庭，但法庭並不進行現場直播。12港人家屬26日向國際社會及9國駐港領事及駐廣州領事發公開信，批評內地當局閉門審訊、拒絕傳媒及家屬旁聽屬違反人權，冀獲各國政府關注，其中，美國 駐廣州領事已回覆會協助協調其他領事一同出席。

家屬在公開信稱，被捕的12港人當中，有英國、葡萄牙和越南 國民。他們敦促各國政府派大使館人員參加聽證會，以保證深圳法院進行適當而公正的審判。

據香港電台、立場新聞27日引述「12港人關注組」透露，他們已發信給英國、葡萄牙、越南、歐盟、澳洲、紐西蘭、加拿大、美國、丹麥的駐廣及駐港領事；其中美國駐廣州領事已回覆會協助協調其他領事一同出席。

公開信指控，中國 政府從開始就一直堅持阻止被拘留者與其家人之間的一切形式接觸，家屬聘用的律師遭禁止會見被拘留者，而中國當局卻指派身分不明的律師以確保完全控制法律訴訟。

另據明報報導，被扣留港人李子賢，其母表示，官派律師25日只向她說「會履行辯護律師的職責」，其後沒有再回應。

報導稱，多名受家屬委託的內地律師表示，被要求28日與司法局見面。內地律師盧思位認為，司法局約見是為阻止家屬委託律師去深圳法院，並阻止評論案件。他預料審訊會在一天內結束。另一名家屬委託的內地律師任全牛表示，如果被起訴的10人都認罪，收到判決後10天內是上訴期，被告一方不上訴，判決就生效；如上訴，進入二審程序至少要兩個月。任全牛聽說其餘兩名未成年的港人不會被起訴，但未知何時處理。

保安局發言人表示，內地機關正按其法制處理案件，政府不會干預其他司法管轄區的執法及司法工作。家屬如有求助，可與入境處聯絡及會面，入境處及駐粵辦會按機制協助家屬，將其提出的書面訴求轉交內地機關。