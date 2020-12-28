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港專家建議：出動上萬紀律部隊 協助病毒追蹤

香港新聞組／香港28日電
目前全民檢測的取樣方式是鼻腔加上咽喉，敏感度應與取鼻咽樣本差不多。圖為袁國勇示範取咽喉樣本的方法。（中通社）
目前全民檢測的取樣方式是鼻腔加上咽喉，敏感度應與取鼻咽樣本差不多。圖為袁國勇示範取咽喉樣本的方法。（中通社）

疫情嚴峻，建制派多次要求港府強制全民檢測。港府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇則指出若邊境無法做到「滴水不漏」，可能每隔一、兩個月又要全民檢測，袁反建議港府動用萬名紀律部隊人員，協助追蹤工作，並參考內地模式，除追蹤確診者的密切接觸者，進一步追蹤相關接觸者的其他密切接觸者，較病毒走快一步。

香港01報導，對於內地疫情能夠「清零」，袁國勇27日在電視節目指出，情況歸功於內地的病毒追蹤工作，「（內地）會追蹤埋密切接觸者的密切接觸者，行前疫症一至兩步，香港起碼要1萬名紀律部隊人員（協助）即時做到」。袁說，現時香港追蹤工作不夠快、欠效率，若不動用大量人力、物力追蹤，即使推行全民檢測都無效用，只要走漏2.5%的輸入個案，及經附上病毒的冷藏食品，就可再於社區傳播。

據報導，袁國勇重申，自己不是反對全民檢測，只是希望大家明白其限制，可能每一、兩個月又要再做。他以上海為例，當地都無推出全民檢測，僅靠8萬個測試及追蹤工作便控制疫情。香港沒有追蹤市民實時位置，及要求市民必須使用「安心出行」應用程式，袁國勇認為，當疫情接近「清零」時，出現一宗確診都要靠過百名紀律部隊人員，於24小時內完成追蹤，將密切接觸者及其接觸者安排檢測及隔離，「要揹著檢測包，即時留樣本檢測」。

疫苗成為戰勝疫情的重要拼圖，袁國勇指，即使接種首代疫苗後，接種者仍會感染並傳播，但從猴子測試中，已得知所含病毒量會較低。研究亦顯示，接種者無嚴重併發問題，只要9成人接種，甚至全民接種，就不再需要擔心疫苗能否防感染。

•增70確診 男英返港第19天確診

另據明報報導，香港昨新增70宗新冠病毒確診，唯一輸入個案是月初由英國抵港的18歲男患者，他完成14天酒店檢疫後回家，冬至翌日與家人飯敘，惟聖誕節、即抵港後第19日第三次檢測確診。衛生防護中心表示患者病毒量低，會透過基因分析，了解屬本土抑或海外感染。

檢測 香港 疫情

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