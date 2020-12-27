1傳18！香港醫院驚現超級傳播者 專家：可能空氣傳播

香港聯合醫院懷安科及內科病房26日發生新冠肺炎群組爆發，先後有19名病人和醫護人員確診或初步確診。專家稱，一名84歲病人懷疑是超級傳播者。圖為懷安科及內科病房所在的P樓。(中新社)

香港 昨天新增59例確診，包括一名自英國回港人士感染英國變種病毒，值得關注的是，香港聯合醫院驚現「超級傳播者」，1人傳染18人，共12個病人及7名醫護中招。香港傳染病權威專家袁國勇懷疑可能是空氣傳播所致。

大公報報導，袁國勇到香港聯合醫院視察後表示，相信爆疫起因是一名84歲女病人，該名病人病毒載量很高，病毒值介乎於14至18，認為她是群組當中的超級傳播者，將病毒傳給另外11名病人和7名員工，包括4名護士、1名抽血員、1名病人服務助理及1名清潔工。

聯合醫院主要接收九龍東患者，該區社區老化，袁國勇擔心出現社區傳播者，如第三波疫情 出現時院舍爆發情況。

香港昨日新增59例新冠肺炎確診個案，包括53例本地個案，26例屬源頭不明個案。

據報導，醫院管理局總行政經理劉家獻在疫情發布會上表示，當局較早前曾公布聯合醫院3名懷安科病人確診，其後一直為病人進行監察及檢測 。據新一輪檢測中，發現再多8名懷安科女病人染疫，已被轉送到聯合醫院隔離病房。

劉家獻指出，聯合醫院累計有7名醫護染疫，當中一名52歲抽血員會去其他病房工作，不排除院內會有更多人確診，當局正調查該名抽血員在於傳染期內的工作行蹤。至昨晚，聯合醫院三天內累計19人中招。

袁國勇表示，確診女病人住在觀塘翠屏南邨翠杭樓，早於12月11日發病，15日因糖尿病酮酸中毒經急症室入深切治療部，當時神志不清，右下肺有病變，其入院病毒檢測呈陰性，醫生懷疑是因其神志不清令唾液倒流引致輕微肺炎，未有為病人做第二次檢測，直到另一位病人確診，才追蹤發現84歲女病人亦中招。

大公報報導，袁國勇說，部分相關人士的檢測報告至今仍未收到，不排除未來還會有病人或醫護人員確診。他亦表示，即使報告呈陰性，都可能幾日後再確診。他又指出，聯合醫院主要接收九龍東的患者，而該區社區老化，擔心出現社區傳播者，如第三波疫情出現院舍爆發情況。

明報報導，袁國勇分析今次四大爆發成因，首先，該84歲女病人入院篩查呈陰性，即使有輕微肺炎卻沒獲反覆測試；醫院又因病床爆滿要該病人調床，引發更多人受感染；且有護士無護目鏡下替該病人洗口及餵餐。今次染疫職員包括會到不同病房的抽血員，又有染疫者另轉至骨科病房，所以引起爆發。