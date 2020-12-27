我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

伊利諾州保齡球館響槍聲 3死3傷 槍手隨機攻擊被捕

1傳18！香港醫院驚現超級傳播者 專家：可能空氣傳播

香港新聞組／香港27日電
香港聯合醫院懷安科及內科病房26日發生新冠肺炎群組爆發，先後有19名病人和醫護人員確診或初步確診。專家稱，一名84歲病人懷疑是超級傳播者。圖為懷安科及內科病房所在的P樓。(中新社)
香港聯合醫院懷安科及內科病房26日發生新冠肺炎群組爆發，先後有19名病人和醫護人員確診或初步確診。專家稱，一名84歲病人懷疑是超級傳播者。圖為懷安科及內科病房所在的P樓。(中新社)

香港昨天新增59例確診，包括一名自英國回港人士感染英國變種病毒，值得關注的是，香港聯合醫院驚現「超級傳播者」，1人傳染18人，共12個病人及7名醫護中招。香港傳染病權威專家袁國勇懷疑可能是空氣傳播所致。

大公報報導，袁國勇到香港聯合醫院視察後表示，相信爆疫起因是一名84歲女病人，該名病人病毒載量很高，病毒值介乎於14至18，認為她是群組當中的超級傳播者，將病毒傳給另外11名病人和7名員工，包括4名護士、1名抽血員、1名病人服務助理及1名清潔工。

聯合醫院主要接收九龍東患者，該區社區老化，袁國勇擔心出現社區傳播者，如第三波疫情出現時院舍爆發情況。

香港昨日新增59例新冠肺炎確診個案，包括53例本地個案，26例屬源頭不明個案。

據報導，醫院管理局總行政經理劉家獻在疫情發布會上表示，當局較早前曾公布聯合醫院3名懷安科病人確診，其後一直為病人進行監察及檢測。據新一輪檢測中，發現再多8名懷安科女病人染疫，已被轉送到聯合醫院隔離病房。

劉家獻指出，聯合醫院累計有7名醫護染疫，當中一名52歲抽血員會去其他病房工作，不排除院內會有更多人確診，當局正調查該名抽血員在於傳染期內的工作行蹤。至昨晚，聯合醫院三天內累計19人中招。

袁國勇表示，確診女病人住在觀塘翠屏南邨翠杭樓，早於12月11日發病，15日因糖尿病酮酸中毒經急症室入深切治療部，當時神志不清，右下肺有病變，其入院病毒檢測呈陰性，醫生懷疑是因其神志不清令唾液倒流引致輕微肺炎，未有為病人做第二次檢測，直到另一位病人確診，才追蹤發現84歲女病人亦中招。

大公報報導，袁國勇說，部分相關人士的檢測報告至今仍未收到，不排除未來還會有病人或醫護人員確診。他亦表示，即使報告呈陰性，都可能幾日後再確診。他又指出，聯合醫院主要接收九龍東的患者，而該區社區老化，擔心出現社區傳播者，如第三波疫情出現院舍爆發情況。

明報報導，袁國勇分析今次四大爆發成因，首先，該84歲女病人入院篩查呈陰性，即使有輕微肺炎卻沒獲反覆測試；醫院又因病床爆滿要該病人調床，引發更多人受感染；且有護士無護目鏡下替該病人洗口及餵餐。今次染疫職員包括會到不同病房的抽血員，又有染疫者另轉至骨科病房，所以引起爆發。

香港聯合醫院懷安科及內科病房26日發生新冠肺炎群組暴發，先後有19人名病人和醫護...
香港聯合醫院懷安科及內科病房26日發生新冠肺炎群組暴發，先後有19人名病人和醫護人員確診或初步確診。專家稱，一名84歲病人懷疑是超級傳播者。圖為爆發疫情的懷安科及內科病房。(中新社)
香港聯合醫院懷安科及內科病房26日發生新冠肺炎群組爆發，先後有19人名病人和醫護...
香港聯合醫院懷安科及內科病房26日發生新冠肺炎群組爆發，先後有19人名病人和醫護人員確診或初步確診。專家稱，一名84歲病人懷疑是超級傳播者。圖為香港聯合醫院。（中通社）

檢測 香港 疫情

上一則

商務部長換人 習舊屬王文濤接掌

下一則

北京順義區 進入「戰時狀態」

延伸閱讀

黎智英獲准保釋 中國官媒：逃走誰負責？

黎智英獲准保釋 中國官媒：逃走誰負責？
美西四香港商會 線上交流商業心得

美西四香港商會 線上交流商業心得
日本新增3881人染疫 改寫單日新高紀錄

日本新增3881人染疫 改寫單日新高紀錄
香港今增59例確診 一醫院疑出現超級傳播者

香港今增59例確診 一醫院疑出現超級傳播者

熱門新聞

葉海洋用盡愛照顧女兒。（取材自海峽都市報）

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

2020-12-20 13:30
小李和小黃做試管嬰兒，生下個胖小子，但幾次DNA檢測都顯示孩子是叔叔的。（取材自澎湃新聞）

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

2020-12-20 10:00
李女士(左)說，王先生最初給她的印象不是很好。(視頻截圖)

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

2020-12-23 09:00
男孩將外籍女童打倒在地。（視頻截圖）

「死老外！滾出中國」童毆4外籍女孩 父1句話激怒網友

2020-12-21 10:00
一名youtuber分享參加包吃住的兩天一夜99元旅遊團，該團有1000多人需一起搭火車前往河南靈寶。 (取材自無修飾的中國)

兩天一夜遊、99元包吃住…他臥底拍回「逃難」片

2020-12-19 12:00
邱先甫位於金牛區家中的藏品。（取材自紅星新聞）

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

2020-12-26 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！
In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診
紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光
80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因
華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事