第3人！返香港女留學生 染英國變種病毒

香港再發現多一名英國留學生帶有變種病毒，令整體個案已達三宗。特首林鄭月娥（紅衣者）26日到香港國際機場中場客運大樓，檢視各部門對抵港人士實施的檢疫措施。(中新社)

香港出現第三宗英國 變種病毒感染個案。港大發現一宗從英國輸入的新冠肺炎個案，病毒株屬世衞最近公布的變異病毒株。患者是一名18歲女留學生 ，她12月11日乘航班由英國返港，抵港後一直於九龍維景酒店檢疫，20日發燒後入院，21日確診。由於她抵港後一直留在酒店檢疫，故無人被列作其密切接觸者。衞生防護中心表示，暫時只進行10多個個案的病毒基因分析，仍陸續進行中。

大公報報導，繼14及17歲男留學生被驗出帶變種病毒株後，港大再透過基因排序發現第8322宗確診個案，18歲女留學生樣本中帶變種病毒株。該名女留學生於11日乘坐航班VS206由英國抵港，之後住在九龍維景酒店。女留學生20日因發燒入院，翌日證實確診，但由於該名留學生到港後一直住在酒店，所以被列作無密切接觸者。

機場 臨時採樣員確診

昨日機場一名臨時樣本採集中心的外判員工確診，他負責接待機場入境人士，最近當值日期為23日，工作時有佩戴合適防護裝備及進行體溫檢測，體溫正常。中心已就個案展開流行病學調查及接觸者追蹤，以界定及追蹤相關的密切接觸者，並會為相關人士安排病毒測試。

增59確診 1戶涉歌舞群組

另據明報，香港連續7日新型冠狀病毒確診維持雙位數，昨日新增59宗確診，其中53宗屬本地感染，包括26宗源頭不明；另有6宗輸入個案，其中3宗來自英國。鯉魚門邨鯉生樓至昨有4個單位出現確診，其中一戶為一家三口，與歌舞群組有關，另3戶的確診者感染源不明，衛生署要求全棟大廈的居民於12月27日至31日強制檢測。