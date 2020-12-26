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12港人案28日開審 家屬轟祕密審訊 促全程直播

記者呂佳蓉／香港26日電
12港人偷越邊境案，家屬向大陸當局提出「公開庭審、網上直播」等訴求。(取材自12港人關注組臉書)
12港人偷越邊境案，家屬向大陸當局提出「公開庭審、網上直播」等訴求。(取材自12港人關注組臉書)

12名港人試圖於8月底從香港搭船偷渡前往台灣，途中被廣東海警截獲，其後被扣押在深圳鹽田。深圳市鹽田法院將於28日開庭審理12港人偷越邊境案。關注他們情況的團體昨代表家屬發表聲明，譴責大陸當局計畫對12人進行「祕密審訊」。

香港電台引述部分港人的家屬說，接獲官派律師通知，他們將於28日下午2時30分，以視訊在深圳鹽田區人民法院受審。

據「12港人關注組臉書」，家屬向大陸當局提出幾項訴求：一、全程網路視訊直播庭審；二、向家屬及全港公眾公開12名港人的審訊詳情，包括兩位未成年人進行聽證的日期、庭審形式及法官資料等；三、公開庭審，讓家屬代表、家屬委託律師、香港及國際媒體、各國外交使節人員到場旁聽；四、要求當局在審訊後對外公布判決書；五、承諾若12名港人最終被判刑，家屬可盡快探望。

12名港人今年8月底從香港搭船擬偷渡前往台灣，途中被廣東海警截獲；其中大都曾參與「反送中」運動，並被警方逮捕和起訴，獲法院批准保釋期間潛逃。

明報記者昨致電鹽田區人民法院查詢，職員稱案件「不公開庭審」、不設旁聽、不設網上直播，審判結果亦不公開，家屬只能透過律師了解進度及審判結果。

根據內地法例，觸犯偷越邊境罪可判一年以下有期徒刑、拘役或管制，觸犯組織他人偷越邊境罪可被判2年至7年有期徒刑。

明報報導，12名港人被扣押內地逾4個月，獲其中一名港人家屬委託的內地律師盧思位稱，據說案件是「認罪認罰」，如沒意外，法院有可能當庭宣判。他說涉嫌偷越邊境罪的8人可能被判6個月以下拘役，刑期便是他們被扣押的時間，一般被送回派出所辦理手續後可離開，但各人亦有可能未能即時回港，要視乎判決後10天內，檢察院是否提出抗訴或被告會否上訴；至於涉組織偷越邊境的兩人，盧預計會被判有期徒刑，再緩刑處理。

消息人士：不能移交港服刑

香港消息人士稱，香港與內地沒有移交被判刑者的協議，若在內地服刑完畢的港人，同是香港通緝人物，內地機關會通知香港警方安排接收，但在內地的判刑需在內地服刑，不能移送香港服刑。

香港 邊境 台灣

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