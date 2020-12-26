港人聖誕大解放…人潮從鬧市塞到郊山、離島

香港疫情持續，但聖誕節一樣要過，香港添馬公園變成「露營地」，公園裡到處是帳篷，眾多市民和外傭在這裡休憩度假。(中新社)

香港 剛過了一個「好平安的平安夜」，連中外出名的蘭桂坊一條街的酒吧都燈熄店關，但聖誕節 這天，香港出人意料地出現人潮，一條簇擁在鬧市，一條綿延在山徑和離島。

聖誕從來在香港是大節，今年更有一連三日的假期，香港人不像往年可以四出遊埠，在苦熬第四波疫倩、又有變種病毒襲擊下，很多人都以為香港聖誕也城中死寂，誰料四處人頭湧動。特別是九龍旺角，大批年輕人比肩接踵，沿街的餐廳午後開始滿座，唯一不同的是街頭藝人不再出現。往年的聖誕節街頭表演者Berry說，今年他不再到街頭扮聖誕老人發禮物，一是因應疫情 ，二是怕警察對他實施限聚令，但他會在網上直播，繼續帶歡樂給香港人。

旺角是年輕人的天下，尖沙咀街到下午則是一家老小湧入，有人戴上聖誕老人的小紅帽，有人在口罩上貼上聖誕樹，一間大商場門前廣場，人們排著隊在聖誕樹前合影。有抱著小女兒的市民說，會在尖東一帶逛到入夜，以便按傳統看聖誕燈飾。但不少人抱怨今年聖誕裝飾不多，沒節日氣氛。

在港島區鬧市銅鑼灣，香港人也是一家老小逛街，有市民說，在家悶壞了，無論如何也要出來透口氣。抱著出來透口氣心思的香港人，更多地湧向離島和港九新界各處的勝景之地。去往長洲等小島的渡輪人都坐滿，在著名的麥理浩行山徑，特別是通往「香港版千島湖」的清景台一線，據說要排著隊照相。

聖誕節還是有不開心，香港飲食業界抱怨受疫情影響，聖誕到會派對生意大幅下跌。香港稻苗學會副主席鄭栢文說，以往聖誕節是到會生意最好的時間，但今年受疫情影響，完全沒有學校及公司的派對訂單，家庭聚會訂單亦明顯減少，只有以往約四成生意。現在對元旦及農曆年的情況不感樂觀，跨年夜本是第二個生意高峰，但現時的訂單寥寥可數。

港府律政司也不高興，因為壹傳媒創辦人黎智英獲香港高等法院批准保釋外出。律政司不服氣，平安夜這天就向香港終審法院提出上訴，香港終審法院同意開庭處理。已獲准保釋的黎智英，聖誕節這天下午3時許到九龍城警署報到，逗留近十分鐘後，用紙箱帶走幾個文件夾後上車離開，並無回應傳媒提問。