港官警告「法律制裁」泛民「議政平台」3人抽腿

香港示意圖。圖／shutterstock

由多名本土派區議員牽頭的「香港 公民議政平台」擬於本月31日宣布成立，有泛民區議員憂平台有可能被政府以《港區國安法 》上綱上線，前日退出。民政事務局長徐英偉日前形容香港公民議政平台是「非法平台」，向全體區議員招手邀請加入，公然挑戰中央政府底線，敦促有關人等懸崖勒馬，否則必將接受法律制裁。

明報報導，平台籌委、沙田區議員李志宏批評徐英偉的說法是「笑話」，請徐提供法理依據。他說，議政平台主要是討論社區事情，不是在區議會體制內成立平台，「我們只是做一些體制以外的事，無違反任何法律，香港容許人結社，違了咩法、挑戰咩中央呢？有咩後果呢？一係請你（徐英偉）講明」。

徐英偉日前在大公報訪問中批評，「（攬炒派）日日企圖以政治議題搞亂香港，究竟居心何在？」又說平台非法理據充分，他會密切關注，「一旦越雷池半步，有關執法部門必定會採取行動，絕對不會容許任何試探紅線的舉動」，又列舉港區國安法第6條及第35條。該兩條是有關公職人員宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區，以及經法院判決危害國家安全罪行的人，將即時喪失參選資格。

據報導，公民黨劉珈汶、民主黨 韓俊賢和周曉嵐前日分別退出平台籌委會。劉昨在facebook澄清「退出公民議政平台籌委會與國安法、區議員宣誓或DQ無關」。她承諾退出後將以不同方式推動全民議政的理想，如有需要仍會與籌委保持合作關係，並不存在任何形式的割席或「跳船」。