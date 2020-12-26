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香港「疫監」突延長…檢疫酒店大爆滿 外傭中介忙翻

香港新聞組／香港26日電
海外抵港者，須入住指定檢疫酒店14天增至21天。有酒店無法安排外傭延長入住期，讓外傭中介忙翻天。圖為帝盛酒店。(中通社）
海外抵港者，須入住指定檢疫酒店14天增至21天。有酒店無法安排外傭延長入住期，讓外傭中介忙翻天。圖為帝盛酒店。(中通社）

政府突宣布昨起由海外抵港者，須入住指定檢疫酒店14天增至21天。有外傭中介估計影響約千名已入住及將入住指定檢疫酒店的外傭，昨有6間酒店稱無法安排有關外傭延長入住期，中介需「急撲」中價酒店，促政府增加供應低價酒店房間。食物及衛生局稱，已將有空餘房間的酒店名單轉交相關單位，以協助有關者轉訂酒店。

明報報導，香港連續6日新冠病毒確診維持雙位數，昨稍回落至57例，55例屬本地感染，25例屬源頭不明，另約50例初步確診。

據報導，港府24日深夜約11時突宣布，25日起由海外抵港的人，須入住指定檢疫酒店21天。香港雇傭代理協會主席張結民表示，政府事前無預先通知業界有更新安排，令有外傭雇主及中介公司非常狼狽，他估計影響約1000名外傭，相信有一半已安排外傭來港的雇主將要求延遲女傭來港。

張結民稱，大部分外傭入住房價低於500元的酒店房間，但昨有6間指定檢疫酒店稱無法安排有關外傭延長多住7天，故他昨「急撲」其他中價酒店，估計雇主隨時要多花三成錢。張稱明年1月中起印尼政府實施新規定，國民到外地工作就業「零費用」，即中介費全數轉嫁給外傭雇主，故不少雇主急安排印傭在限期前來港，他促政府增加低價的指定檢疫酒店房間。

報導指出，食物及衛生局回覆，至昨日為止，指定檢疫酒店平均訂房率為約四成，已將有空餘房間的酒店名單轉交相關單位，並透過勞工處通知外傭中介公司和透過航空公司通知當地乘客，以協助轉訂酒店，而自12月25日凌晨抵港的旅客，須在同一酒店完成21日的檢疫，當中不能轉換酒店。

香港 就業 勞工

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