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香港防疫口罩供過於求 恐爆倒閉潮

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

新冠疫情持續嚴峻，但有香港業者表示，許多廠商疫期加碼投入生產線，防疫口罩供過於求，廠商倒閉潮正在浮現。

官方香港電台昨天引述香港口罩及防疫設備協會主席陳國曦說，本地目前至少有200家口罩廠，日產量可達8000萬個。

他說，隨著市場供應恢復正常，估計目前藍、白色口罩（市場普遍使用的口罩）存貨超過7000萬個，陷入滯銷，加上市場競爭大，廠商倒閉潮開始浮現。

陳國曦說，一些廠商初期設廠時購買的原料及機器價格因市場炒作而被推高，加上當時生產力低，產能趕不上出貨進度，於是投入更多資源以完善生產線。

但即使產品已經升級，至今仍未能獲利以支持繼續營運。

不過，據報導，有口罩經營商說，即使明年有疫苗供應，相信到了2022年疫苗才能發揮最大效用，預期市民在今後兩年的適應期仍要佩戴口罩，口罩仍有一定需求。

2019冠狀病毒疾病年初突然襲港時，政府和市民都在搶口罩，以致口罩一度十分缺乏。

其後，港府一方面緊急對外採購，另一方面資助本地廠商生產口罩。為此，一些已關閉的工廠重新投產，同時帶動另一批小型廠房生產特色口罩，以爭取商機。

香港 疫苗 防疫

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