黎智英交保 香港律政司上訴 29日開庭

黎智英以1000萬港元交保，港府提上訴，要再把他押回去。（新華社資料照片）

壹傳媒創辦人黎智英前天以1000萬港元（約129萬美元 ）交保，律政司昨天提出上訴，同時申請臨時命令，在等候上訴許可期間將黎還押。據了解，案件已排期下周二（29日）在終審法院審理。

明報報導，73歲黎智英前天獲國安法指定法官、高院法官李運騰批准以現金1000萬港元及共30萬港元人事擔保保釋，其間除到警署報到和出席法庭聆訊外不得離開住所、交出旅行證件及不得離港、不得與任何政府官員會面、不得接受任何形式訪問、不得在社交媒體發帖、信息或留言，以及不得透過紙本或網路發表文章。

•黎Twitter帳戶停用

黎智英前晚約11時離開懲教署高等法院羈留室返家，黎的Twitter帳戶昨天亦被發現停用。

另據橙新聞報導，全國港澳研究會會員、法學教授傅健慈直指法官犯了原則性錯誤，若律政司向終審法院上訴失敗，建議特區政府引用國安法有關條例，將黎智英移交內地審訊，以免他保釋期間潛逃。

報導指出，傅健慈稱，近期已有多名暴徒棄保潛逃，有跡象顯示背後是有組織協助，黎智英作為反對派的領導，與外國關係匪淺，現有多案在身且涉嚴重罪行，潛逃風險肯定十分之高。

傅健慈表示，黎智英是在保釋期間，涉觸犯港區國安法被捕，根據香港刑事訴訟 程式條例第9G條有關保釋規定，便足以拒絕讓黎保釋，連同引用國安法第42條的有關保釋條文，法官已不應批准黎保釋。若黎智英最後真的潛逃，有關法官必須問責。

他進一步指出，這次黎智英的保釋條件眾多，包括禁離居所、禁見外國官員、不能接受訪問等，反映法官心底也知道黎智英的潛逃和再犯風險有多高。律政司迅速引用「香港終審法院條例」第35條向終審法院上訴，希望作出補救，不過，若律政司上訴失敗，特區政府便要考慮引用國安法第55條和第66條，將黎智英移送內地審理。