海外抵港者 隔離增至21天 防堵新變種病毒

港府收緊外地到港的防疫措施，規定中國以外地區抵港人士需在指定檢疫酒店強制檢疫延長至21天。圖為香港國際機場。（中通社資料圖片）

新冠肺炎在英國 出現變種後，南非 又發現傳播力強的新變種病毒，港府昨晚宣布，由今日凌晨零時起，所有於登機當天或之前21天曾逗留南非超過兩小時的人，不准登機來香港；之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士，不論是經機場或陸路口岸抵港，均需在指定檢疫酒店強制檢疫21天。

大公報報導，英國變種病毒前天才證實傳入香港，昨日再增三宗英國輸入個案，尚未知是否與變種病毒有關。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，會加緊抽查自英國抵港人士的病毒樣本，視情況再分析基因排序。

該三名確診者均是12月11日由英國抵港，一人乘BA027航班，另兩人乘VS206航班。其中14歲男童和16歲少女無病徵，18歲男子21日發病，有少許咳嗽。張竹君稱，他們均是在檢疫期間的第二次採樣檢測 才對病毒呈陽性反應。

據報導，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日表示，英國的變種病毒有機會已傳入社區，擔心若外國返港人士提交的第二次樣本的質素差會出現假陰性，令相關人士誤以為自己未受感染而進入社區。他呼籲自英國回港人士避免參加派對，亦可考慮到社區檢測中心再做檢測。

何栢良稱，英國與南非的變種病毒並非互相傳染，而是獨立出現變種，雖然從南非返港的市民不多，但南非變種病毒傳染性應該很高，政府應將南非抵港的限制措施與英國看齊。

報導指出，張竹君表示，近日沒有南非直航抵港的航班，亦無當地的輸入個案，但不排除有南非旅客轉機抵港，需要完成基因分析才能下定論，當局亦正向世界衛生組織索取有關南非變種病毒的資料。